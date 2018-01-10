Necati Yılmaz

Her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Çalışan gazeteciler birçok sorunla boğuşurken, bugün ülkemizde en çok ‘Gazetecilere Özgürlük’ gününe ihtiyacımız var. Adalete ihtiyacımız var. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü işsiz ve tutuklu gazeteciler gününe dönüşmüştür.

Çalışan gazeteciler gününde atlamamamız gereken bir diğer gerçek de çalışamayan ve çalıştırılmayan gazetecilerdir. DİSK-AR’ın verilerine göre gazetecilik mezunlarının yüzde 19,2’si işsizdir. Ülkemizde işsiz gazetecilerin sayısı 10 bini geçmiştir. Ülkemizde işsizliğin en fazla olduğu mesleklerden biri yine gazeteciliktir.

Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerin Basın Sigortası 212’den yoksun çalışmalarını, her geçen gün ellerinden alınan hakları, işsiz gazetecileri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini konuşmamız gerekirken, gazetecilerin özgürlüklerini konuşmamız bizler için utanç vericidir. Bugünün koşullarında gazetecilere bir özgürlük alanı bırakılmamıştır. Gittikçe daralan sınırlarla tanımlanan özgürlük alanlarımızın tümünde olduğu gibi basın ve ifade özgürlüğü de sınırlandırılmaktadır.

Tutuklu her gazeteci Türkiye’nin utancıdır.

12 Eylül döneminde tutuklu gazeteci sayısı 31 iken, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre bugün 145 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu bulunuyor. Tutuklu her gazeteci hepimiz için bir utançtır. Basın ve medya çalışanları 12 Eylül faşizminde dahi böylesine bir baskıyla karşılaşmamıştır. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre, Türkiye 2017’de de dünyada en fazla gazetecinin hapsedildiği ülke olmuştur.

BİA Medya Gözlem 2016 Raporu’na göre, 2016 yılında çatışma ve eylem bölgelerinde görev yapan medya çalışanlarından 56’sı saldırıya uğradı. 118 gazeteci ve beş medya kuruluşu ise tehdit gördü.



AKP tarafından bilinçli olarak muhalif basın yayın organlarına, medya kuruluşlarına ve gazetecilere baskı uygulanmaktadır. Sözcü Gazetesi’ne, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan baskılar, gazetecilerin hapse atılması, hapse atılmayanların işlerinden atılması, YOL TV, TV10, Hayat TV, IMC TV’nin kapatılması bunlara verilecek örneklerden birkaçıdır. 15 Temmuz’dan sonra işsiz kalan gazeteci ve medya çalışanlarının sayısı 2708 oldu. OHAL’de 16 TV kanalı, 24 radyo, 63 gazete, 20 dergiyle birlikte toplam 178 medya kuruluşu kapatıldı.

RTÜK tarafından verilen yayın durdurma kararları iktidarın çok sesliliğe tahammülünün olmadığını göstermekte, RTÜK iktidardan yana olmayan her televizyona ceza yağdırmakta, yandaşların ihlalleri de görmezden gelinmektedir.

Ülkemizde muhalif kesimlerin sesini kısmak isteyen iktidar, muhalif medya kuruluşlarını hedef almakla kalmamakta aynı zamanda halka iktidarın sesinden sufle veren bir basın ve medya mecrasını da oluşturup, beslemektedir.

OHAL dönemi devam ederken, her özgürlükte geriye gittiğimiz gibi basın özgürlüğünde de geriledik.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin açıkladığı, 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye’nin sıralamada ki yeri önceki yıllara göre gerileyerek 180 ülke arasında 155. Sıraya düştü. Bu yer Türkiye’ye hiç yakışmıyor.

AKP Hükümeti gazetecilerin, gazetecilik faaliyetinden dolayı hapiste olmadığını dile getirse de hazırlanan iddianameler bunu yalanlıyor. İddianamelerde gazetecilerin yapmış olduğu haberler ve yazdıkları yazılar yer alıyor dolayısıyla bu gerçeği yansıtmıyor. İktidar beğenmediği, yayınlanmasını istemediği her bilgi için gazetecileri hedef göstererek meslekte sansür ve otosansürü de yerleştiriyor. Aykırı sese tahammülü olmayan iktidar gazetecileri sıklıkla Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargı önüne çıkarıyor. İktidarın aleyhine yazı yazan, konuşan, haber yapan medya çalışanlarının işlerinden atıldığına tanıklık ettik. Gazetecileri, gözdağı vermek amacıyla gözaltına aldılar, savunma hakkı tanınmadan yargılayıp, tutsak ettiler ve tutsak etmeye de devam ediyorlar.

AKP iktidarı gazeteciliği hedef seçiyor, AKP iktidarı gazeteciliği yargılıyor ve gazeteciliği suç sayıyor.

Bugünlerde gazeteciler ve gazeteler üzerindeki baskı iktidarın inkârı ile dahi örtülemiyor. Aynı manşetle çıkarılan gazeteler, talimatlı manşetler, dünya basınının gördüğü davalara tek satırlık yer ayırmayan üretilmiş, imal edilmiş bir yandaşçılık kendini her yerde ele veriyor. Türkiye tarihine kara bir leke olarak yazılıyor: Boyalı bir OHAL, yamalı KHK’lar, baskılar ve zulüm. Hiçbir şeyin değiştiremeyeceği tek bir gerçek ise HER DİKTATÖRLÜĞÜN SONU VAR…

Gazeteciler özgür değilse bilmiyoruz, duymuyoruz, görmüyoruz demektir. Gazeteciler özgür değilse gerçeğe yakın değiliz. Gazeteciler özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz!

Tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor. Gazetecilere Özgürlük istiyoruz!..