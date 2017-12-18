Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı en içten duygularımla kutluyorum

Mustafa Toruntay

İç ve dış tehditlere boyun eğmeden yoluna emin adımlarla yürüyen ülkemize en büyük destek, Türk Malı ürünler kullanıp paramızın ülkemizde kalmasını sağlamakla olacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılanTutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlamaktayız. Yerli Malı kullanma ve kullandırma bilincini oluşturmak, ülke ekonomimiz açısından oldukça önemli bir olgudur. Çünkü, mevcut milli kaynaklarımızın savurganlığa gitmeden kullanılması, dışarıya bağımlılığımızı azaltacak ve kazançlarımızı ülkemiz için yatırımlarda kullanmanın yolunu açarak, Türkiye’nin bağımsız geleceğine önemli bir katkı sağlayacaktır.

İç ve dış tehditlere boyun eğmeden yoluna emin adımlarla yürüyen ülkemize en büyük destek, Türk Malı ürünler kullanıp paramızın ülkemizde kalmasını sağlamakla olacaktır. Bu sebeple hükümetimiz sürekli olarak yerli ve milli ibarelerini kullanmakta, bu yönde bizlere çağrılar yapmaktadır. Çünkü bilmeliyiz ki; yabancı mallara verdiğimiz para bize geri dönmeyecektir.