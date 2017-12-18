  • BIST 110.177
  • Altın 155,852
  • Dolar 3,8403
  • Euro 4,5381
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı en içten duygularımla kutluyorum

» »
Mustafa Toruntay

İç ve dış tehditlere boyun eğmeden yoluna emin adımlarla yürüyen ülkemize en büyük destek, Türk Malı ürünler kullanıp paramızın ülkemizde kalmasını sağlamakla olacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılanTutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlamaktayız. Yerli Malı kullanma ve kullandırma bilincini oluşturmak, ülke ekonomimiz açısından oldukça önemli bir olgudur. Çünkü, mevcut milli kaynaklarımızın savurganlığa gitmeden kullanılması, dışarıya bağımlılığımızı azaltacak ve kazançlarımızı ülkemiz için yatırımlarda kullanmanın yolunu açarak, Türkiye’nin bağımsız geleceğine önemli bir katkı sağlayacaktır.

İç ve dış tehditlere boyun eğmeden yoluna emin adımlarla yürüyen ülkemize en büyük destek, Türk Malı ürünler kullanıp paramızın ülkemizde kalmasını sağlamakla olacaktır. Bu sebeple hükümetimiz sürekli olarak yerli ve milli ibarelerini kullanmakta, bu yönde bizlere çağrılar yapmaktadır. Çünkü bilmeliyiz ki; yabancı mallara verdiğimiz para bize geri dönmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve yatırımcılarımızın Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Bu yazı toplam 105 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
  • Benim küçük köpeğim
  • Prensesler, öncesi ve sonrası
  • Babalar ve Bebekleri
VİDEO GALERİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
  • Bengü - Sığamıyorum
SON DAKİKA HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim