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UÇAN SÜPÜRGE ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

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UÇAN SÜPÜRGE ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI
Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali ve Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu’nun (FIPRESCI) jüri göndererek ödül verdiği dünyadaki tek kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 20. yılında birbirinden değerl

23 Mayıs’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde gerçekleştirilecek Ödül Töreni’nde, bu yıl Onur ödülü uzun yıllardır tiyatroda izlediğimiz, sinema ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle tüm Türkiye’yi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Perran Kutman’a verilecek. Sinemanın farklı alanlarından emek veren kadınların başarılarını ve emeklerini görünür kılma amacı taşıyan Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün sahibi ise  belgesel sinemacı ve Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nin ve Hangi İnsan Hakları Film Festivali’nin kurucusu ve programcısı Emel Çelebi olacak.

Birlikte olmanın, el ele vermenin kıymetini hatırlatan, ben değil “biz” dediğimiz müddetçe varlığımızın bir bütünlük kazandığını bir kez daha kanıtlayan, edebiyatı ve kalemiyle barışın emeğin yanında olduğu bilinen edebiyatçı yazar Aslı Erdoğan’a Uçan Süpürge Tema ödülü verilecek. Genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, onların sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasına teşvik etmek amacıyla Uçan Süpürge Genç Cadı ödülü Ecem Uzun’a takdim edilecek.

Basın toplantısında açıklama yapan Festival Danışmanı Özge Mumcu Aybars: “20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu 20 ilde uçacak. 20 yıl önce önünde örneği olmayan FIPRESCI’nin dünyada tek ödül verdiği festival sizlerin emeği ile oldu. Bu yıl film gösterimlerimiz ücretsiz olup tüm halkımız davetli. Bütün program Uçan Süpürge ve KAMER’in sitelerinde mevcut. Hep seyircisi olduğum Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde bu yıl danışman olarak yer almak benim için büyük gurur. 20 Mayıs’ta saat 20.00’de Karum’un önündeki çim alanda olup, 23 Mayıs’ta Ankara Opera ve Balesi’nde saat 20.00’de ödül töreni ile kapanış gerçekleşecek. Festival olgusunu başka ülkeye gitme halinden çıkarıp birlikte harika bir festival yapacağız.” dedi.

Her yıl olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu, Çankaya Belediyesi, Açık Toplum Vakfı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı (İLEV), Sheraton Otel Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmler Festivali’nin destekçileri arasında yer alıyor.

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