  • BIST 97.957
  • Altın 146,114
  • Dolar 3,5403
  • Euro 3,9743
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C

Uçan Yetenekli Köpekler Yarışıyor

» »
Nur Çelebi

Avrupa’nın en büyük köpekli frizbi yarışması Disc Dog Challenge, Border Collie Irk Derneği ve Felicia Pet Food önderliğinde 11 Haziran 2017 Pazar günü Kağıthane Belediyesi’nin katkıları ile Kağıthane Güreş ve Cirit sahasında gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de yeni yeni önem taşımaya başlayan köpekli sporlar; son bir kaç senedir ülkemizin yurtdışında başarı ile temsil edilmesinin ardından Türkiye’de de yapılmaya başlandı.

Uluslararası pek çok yarışmada dereceye giren yetenekli köpekler ve sahipleri, ülkemizin bu alanda da başarılı olduğunu ispat ederek; Uluslararası Disc Dog Challenge yarışmasının 2 önemli bacağının Türkiye’de gerçekleşmesini sağladı.

ucan-yetenekli-kopekler-yarisiyor.jpgFelicia Pet Food, Köpek Irkları Federasyonu, Köpekli Sporlar Komisyonu ve Border Collie Irk Deneği’nin yoğun çalışmaları neticesinde Disc Dog Challenge Turkiye adıyla yapılan yarışmanın ilki 11 Haziran 2017 tarihinde Kağıthane Güreş ve Cirit sahasında gerçekleştiriliyor.

Kağıthane Belediyesi’nin değerli katkıları ile ücretsiz izleyebileceğiniz Disc Dog Challenge Turkiye yarışmasında; yabancı hakemlerin derece vereceği birbirinden yetenekli köpeklerin müthiş gösterilerine şahit olmak ve bu eğlenceli günü sevdiklerinizle paylaşmak için 11 Haziran Pazar günü saat 10.00 da Kağıthane Güreş ve Cirit sahasında buluşalım.

Yer         : Kağıthane Mesire Alanı, Güreş ve Cirit Sahası

Saat       : 10.00 – 18.00

Giriş       : ÜCRETSİZ 

Bu yazı toplam 70 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim