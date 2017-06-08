Uçan Yetenekli Köpekler Yarışıyor

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Avrupa’nın en büyük köpekli frizbi yarışması Disc Dog Challenge, Border Collie Irk Derneği ve Felicia Pet Food önderliğinde 11 Haziran 2017 Pazar günü Kağıthane Belediyesi’nin katkıları ile Kağıthane Güreş ve Cirit sahasında gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de yeni yeni önem taşımaya başlayan köpekli sporlar; son bir kaç senedir ülkemizin yurtdışında başarı ile temsil edilmesinin ardından Türkiye’de de yapılmaya başlandı.

Uluslararası pek çok yarışmada dereceye giren yetenekli köpekler ve sahipleri, ülkemizin bu alanda da başarılı olduğunu ispat ederek; Uluslararası Disc Dog Challenge yarışmasının 2 önemli bacağının Türkiye’de gerçekleşmesini sağladı.

Felicia Pet Food, Köpek Irkları Federasyonu, Köpekli Sporlar Komisyonu ve Border Collie Irk Deneği’nin yoğun çalışmaları neticesinde Disc Dog Challenge Turkiye adıyla yapılan yarışmanın ilki 11 Haziran 2017 tarihinde Kağıthane Güreş ve Cirit sahasında gerçekleştiriliyor.

Kağıthane Belediyesi’nin değerli katkıları ile ücretsiz izleyebileceğiniz Disc Dog Challenge Turkiye yarışmasında; yabancı hakemlerin derece vereceği birbirinden yetenekli köpeklerin müthiş gösterilerine şahit olmak ve bu eğlenceli günü sevdiklerinizle paylaşmak için 11 Haziran Pazar günü saat 10.00 da Kağıthane Güreş ve Cirit sahasında buluşalım.

Yer : Kağıthane Mesire Alanı, Güreş ve Cirit Sahası

Saat : 10.00 – 18.00

Giriş : ÜCRETSİZ