Ücretsiz, Sertifikalı Gıda Hijyen Eğitimi Başlıyor

Halim Utlu / Gazeteci

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereği ülkemizde zorunlu olan, gıda hijyen eğitimlerinin bir yenisi daha başlıyor.Ankara Ticaret Odası (ATO), Ekim ayında Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle, “ Gıda hijyen eğitimi ” düzenledi.

ATO Akademi kapsamında “Ücretsiz” verilecek gıda hijyen eğitimi’ne, fırınlarda ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışanlar ile fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerinde çalışanlar katılabiliyor.

3 bin TL para cezası var

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereği, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışanların, gıda hijyen eğitimi almalarının zorunlu olduğunu hatırlatan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde belgelerini ibraz edemeyenler veya belge geçerlilik süresi dolanların, 3 bin TL’ye varan cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı.

“Ekmek, ülkemizde en çok tüketilen temel gıdaların başında geliyor. Dolayısıyla ekmekte hijyen çok önemli. Ankara Ticaret Odası olarak, ücretsiz vereceğimiz hijyen eğitimi ne ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışanların katılımını bekliyoruz.” diyen ATO Başkanı Baran, gıda sektöründe hijyenin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İşyeri ve ekipman hijyeni

5 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, hijyen eğitimlerinin zorunlu hale gelmesi üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan eğitimler, ülke çapında devam ediyor.

Bu eğitimde; gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen , sanitasyon, HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı, tam buğday ekmeği tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkileri, ekmek israfının azaltılması gibi konularında katılanlara bilgi verilecek.

Başarılı olanlara, “Hijyen Eğitim Belgesi” veriliyor

Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlara da, 5 yıl geçerli “ Hijyen Eğitim Belgesi ” veriliyor. Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda mühendislerince ATO eğitim salonlarında, 13.30-17.30 saatleri arasında verilecek eğitime katılmak isteyenler, 201 83 18 numaralı telefonu, bilgi ve kayıt için aramaları gerekiyor.

2013 yılında da ATO üyesi fırın, lokanta, pastane ve kafeteryalarda, ekmek ve unlu mamul üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personele yönelik ücretsiz eğitim programı düzenlenmiş, eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verilmişti.

30 bin personelin çalıştığı tahmin ediliyor

ATO'ya üye fırın, pastane, kafe ve unlu mamul satışı yapan firmalar ile üye olmayan işletmelerde en az 30 bin personelin çalıştığı tahmin ediliyor.

2012'de başlatılan "Ekmeği elinizle değil, gözünüzle seçin veya eldiven kullanın"sloganının halen sürdürüldüğü programla, gıda satış yerlerine konulan poşet eldivenler sayesinde, uygulamalardan oldukça iyi neticeler alındığı ve başarılı olduğu görülüyor..

05 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ’ne göre; gıda üretimi ve perakende gıda satan iş yerleri veya iş kollarının, hijyen eğitimi alma zorunluluğu bulunuyor.

Hijyen nedir?

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü, hijyen olarak tanımlanıyor.

Zorunlu Hijyen Eğitimi , 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 127. maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne dayanarak, en fazla 40, en az 8 saatlik olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen Sertifikası“ işletmeler için zorunlu tutuluyor.

Yönetmelik, hangi meslekleri kapsıyor?

“Hijyen Eğitim Yönetmeliğine” göre; belirlenen iş kollarına dahil iş yerlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamıyor. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini, iş yeri yetkilileri sağlıyor.

Gıda üretim ve perakende iş yerleri,insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler,insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri,Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Hijyen Yönetmeliği gereği kimler çalışamaz?

Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler,vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar,iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar, bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

Hijyen eğitimi alma zorunluluğu olan meslekler

Kaplıca, hamam ve sauna görevlileri,kantin işletmeciliği,meyve ve sebze satış elemanlığı,su ve deniz ürünleri satış elemanlığı, şarküteri, bakkal ve gıda pazarları satış elemanlığı,tarım ürünleri satış elemanlığı,aşçı,bar görevlisi (Barmen),et ve et ürünleri işlemeciliği, otel/motel ve lokanta yöneticileri,pastacı,servis görevlisi (Garson),şef (Yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri),su temini (Üretimi),çay üretimi ve işleme elemanı,gıda kontrol elemanı,hububat işleme elemanı, süt işleme elemanı,sebze ve meyve işleme elemanı ile zeytin işleme elemanının,en az 8 saat hijyen eğitimi alması gerekiyor.