Üçüncü 7 yeter, halimiz daha beter

Eyüphan Kaya

Merhaba sevgili dostlar belki başınızı ağarttım. Ama sorunlarımızı sumen altı yaparak çözemeyiz değil mi? Varsa sorunlarımız bir bir gün yüzüne çıkararak çözmemiz lazım.

Belki bir az abartıdır, deniliyor ki Japonlar “merhaba problem” diyorlarmış, ayrıca problemin yaşamadığı güne ilginç ve sıra dışı bir gün olarak değerlendiriliyormuş.

Yedi sıkıntı daha beyan edelim,

*Komşuluk ilişkisi, komşuluk inanç ve kültürümüzde çok önemli bir yer aldığı halde, bu gün bireysellik ve kuşku komşular arasında güvensizlik ve ilgisizliği oluşturdu.

Mahalleli birbirini tanımadığı gibi, bazen kapı komşular arasında dahi diyalog olmuyor.

*Sılayı rahim, akraba fertleri arasında karşılıklı ziyaret ve yardımlaşma esasken ziyareti unutmak üzereyiz yardımlaşma da karşılıklı olursa vardır artık bunun adı nasıl yardım oluyorsa, ben sana katkı veriyorum sen bana katkı verdikçe.

*Aile hukuku, Büyük anne, Büyük baba, anne/baba kardeş ve yeğenler arasında ekstradan bir muhabbet ilgi ve münasebetlerin olması gerekirken kişi nerdeyse yeğenlerinden bazılarının ismini bilmiyor, ya da hangisi hangi kardeşindir seçemiyor.

*Nikahın kerameti, Nikah Allah’ın emri peygamberin kavli ile Allah rızası için iki şahit huzurunda evlenmedin adıdır. Eşlerin hukukunu yüce Allah belirtmiştir.

Büyüklerimiz evlenirler ve ömrün sonuna kadar beraber yaşarlardı, bizim kuşakta %90 öyle fakat bu gün gençler birini koklayarak evleniyorlar ve nerdeyse büyük çoğunluğu kısa zamanda soluğu boşanma davası için mahkemede buluyor.

*Bu günün muhtarları, an itibariyle çoğu kendi görev ve sorumluluğunu bilmiyor. Halbuki vatandaşla devlet arasında köprü olabilse hayatın rengi değişecek. Ah bir de “köy ihtiyar heyetini” faal hale gelirse Allah’tan başka kimseye minnetleri kalmaz.

*Hazineye bakış tarzı, yıllar boyu “devletin malı denizdir, yemeyen domuzdur” melun ifadeleriyle bizi oyalamadılar mı? Halbuki devleti malından alan/çalan bütün ülke vatandaşlarının malından yemiş oluyor, insan bunu düşününce kafayı üşütüyor, bir değil beş değil kiminle helalleşeceksin.

Meslek erbabı insan yetiştirmek, zaman meslek zamanı, ne iş olsa yaparım devri çoktan kapandı bile. Çünkü artık öyle niteliksiz işler yok o tür niteliksiz kimseler o işlerde çalışabilsin.

Şimdi bilgi ve emek zamanıdır. Merceders marka bir taksinin hamasi 3000 TL ancak eder, ama işin içine bilgi ve emek katınca 103000 TL eder değil mi?

İnşallah bu konularda kendimize geliriz diye düşünüyor, hepinize huzur ve mutluluklar diliyorum.