UĞUR MUMCU ANITINA YAPILAN SALDIRI

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

24 Ocak 1993’te bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun adını taşıyan ve evinin önünde bulunan anıta yapılan saldırıyı TBMM gündemine taşıdık. Anıtın güvenliğinden kimin sorumlu olduğunun açıklanmasını istedik, “Mumcu’yu koruyamayan, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olan kurumlar; çağımızın aydınlanma değerlerinden biri olan, basınımızın usta kaleminin anısının yaşatıldığı anıtın güvenliğini dahi sağlamaktan aciz midir?”

“LAİKLİĞE YÖNELİK SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Uğur Mumcu’nun evinin önünde bulunan anıta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendiğini vurguladı. Anıttaki duvarın üstündeki “Uğur Mumcu 24 Ocak 1993” yazan harf ve rakamların çalındığını, anıta zarar verildiğini belirtik, “Laikliğin bizzat TBMM Başkanı tarafından tartışmaya açılmak istendiği, laikliğe ve laikliği savunanlara yönelik saldırıların, hedef göstermelerin ve soruşturmaların yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Son olarak Cumhuriyet’in değiştirilemez Anayasal ilkesi olan laikliği hayatın her alanında anlatarak, sahiplenmeye çalışan gençlerin tutuklandığı günlerden geçiyoruz”

SORUMLULUK KİMDE?

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısının ve düşüncelerinin yaşatılması için büyük önemi ve değeri bulunan ve her yıl 24 Ocak’ta anma töreninin düzenlendiği anıtın güvenliğinden kimin sorumlu olduğunun açıklanmasını istedik, “Yaşanan olay bir hırsızlık olayı mıdır ya da planlı bir saldırı mıdır? Olayın ardından sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?”

Hırsızlık/saldırı olayının hangi gün yaşandığını, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde herhangi bir bilgiye ulaşılıp ulaşılmadığını sorup, önergesimizde şu sorulara yer verdik:

“-Saldırının/tahribatın Anayasamız’ın değiştirilemez ilkeleri arasında bulunan laiklik karşıtı açıklamaların ve laikliği savunan vatandaşlara yönelik saldırı ve soruşturmaların arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. 24 Ocak’taki anma töreninin yaklaştığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırının/tahribatın planlı olarak gerçekleştirildiğine ilişkin bir bilgi var mıdır?

-Uğur Mumcu’yu koruyamayan, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olan kurumlar; çağımızın aydınlanma değerlerinden biri olan, basınımızın usta kaleminin anısının yaşatıldığı anıtın güvenliğini dahi sağlamaktan aciz midir?

-Ankara’da 2002 yılından bu yana anıt ve benzer nitelikteki abidelere karşı kaç saldırı/ hırsızlık olayı yaşanmıştır? İlgili olaylarla ilgili kaç kişi hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Bu olayların önüne geçilmesi için alınan önlemler nelerdir?”

“SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Yılmaz, Uğur Mumcu’nun düşüncüleri ile mücadele edemeyenlerin onun bedenini yok ettiklerini vurgulayarak, “Uğur Mumcu bugün tehdit altında olan Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve egemenliğin kayıtsız ve şartsız halka ait olduğunu savunan bir aydınlanma değerimiz, bir demokrasi ve cumhuriyet neferimizdir. Her ne sebeple olursa olsun onun anısına düzenlenen anıta yapılan saldırıyı bu değerlere yapılmış bir saldırı olarak görürüz. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

24 Ocak 1993 yılında bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun adını taşıyan ve hain saldırıya uğradığı evinin önünde bulunan anıta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlenmiştir. Anıttaki duvarın üstündeki “Uğur Mumcu 24 Ocak 1993” yazan harf ve rakamlar çalınmış, anıta zarar verilmiştir. Laikliğin bizzat TBMM Başkanı tarafından tartışmaya açılmak istendiği, laikliğe ve laikliği savunanlara yönelik saldırıların, hedef göstermelerin ve soruşturmaların yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Son olarak Cumhuriyet’in değiştirilemez Anayasal ilkesi olan laikliği hayatın her alanında anlatarak, sahiplenmeye çalışan gençlerin tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Bu çerçevede;