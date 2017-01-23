UĞUR MUMCU ANMA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alisa Çiçek Akyol

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tepebaşı Belediyesi’nin ortaklığı ile düzenlenen "24. ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakirözer, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar ve ilçe yöneticileri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği 24. Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’nde ödül alan isimler şöyle:

Siyaset:

Bülent Tezcan

Basın:

Yalçın Bayer (Hürriyet)

Alper Ateş (Bloombergh TV)

Nazlı Çelik (Star TV)

Bilim:

Prof. Dr. Şahin Koçak

Hukuk:

Av. Celal Ülgen

Av. Sibel Önder

Av. Hüseyin Özbek

Sanat:

Berna Kafkas

Ali Rıza Tekin

Meryem Biçerli

Soner Erdoğmuş

Adem Yücel

Demokrasi:

Musa Kart Cumhuriyet)

Kadri Gürsel (Cumhuriyet)

Ahmet Şık (Cumhuriyet)

Akın Atalay (Cumhuriyet)

Önder Çelik (Cumhuriyet)

Mustafa Kemal Güngör (Cumhuriyet)

Turhan Günay (Cumhuriyet)

Güray Tekin Öz (Cumhuriyet)

Düzenlenen etkinlikte yılın siyasetçisi dalında ödül alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Tezcan'a ödülünü, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç takdim etti. Törende konuşan Tezcan; “Tam bağımsız Türkiye diyen Uğur Mumcu’nun sesini unutmayacağız. Türkiye'yi bu karanlığın içine sokmaya çalışanları unutmayacağız. Bir kere daha tıpkı 19 Mayıs 1919'da sarı saçlı mavi gözlü devin Samsun'dan o büyük gemi ile Anadolu'ya açıldığı yelkenlere ve açtığı gün gibi bir kere daha kanatlarımızı açacağız aydınlığa. Bir kere daha 'yaşasın cumhuriyet, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi' diyeceğiz." dedi.

Basın kategorisinde ödülünü alarak konuşmasını gerçekleştiren Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, Mumcu ile olan anılarını paylaşarak, “Uğur Mumcu’nun asistanlığını yaptım ve bundan gurur duyuyorum. Bir kitabı hakkında konuşmuştuk. Kendine dikkat etmesini söyledik sonra o üzücü olay gerçekleşti. Bir belge bekliyordu ve o belgeyi alamadan aramızdan ayrıldı. Söylenecek çok şey var fakat hüzünlü bir havaya giriyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Basın ödülüne layık görülen Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik bir konuşma yaparak; “Araştırmacı gazetecilik denince akla gelen ilk isimdi. Evinin önünde, o kanlı pusuda, bu pusuyu kuranlar ve bunu yapan saldırganlar, hainler amacına ulaştıklarını sanıyorlar ama asla ulaşmadılar. O karlı sokaktaki sabahta bu korkunç kara sabahta ben henüz 16 yaşındaydım. Şimdi gerçeklerin arkasından, peşinden giden, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan ve o gerçekleri izleyicilere aktarmaya çalışan bir gazeteciyim. Diyeceğim şu ki Uğur Mumcu'yu kaybettik ama arkasından onlarcası geliyor. O yüzden bugün Uğur Mumcu'nun adını taşıyan bu ödülü almaktan da gurur duydum. Layık gören herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu yaptığı konuşmasında “24 yıl önce, derneğimizin üyesi olan Uğur Mumcu’yu kaybedince, ne yapabiliriz diye düşündük. 24 yıldır da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Uğur Mumcu adına paneller düzenleniyor, fakat sadece burada ödül veriliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrasi kategorisinde, tutuklu gazeteciler ve aileleri adına konuşma yapan Sevinç Kart; “Böyle bir ödüle layık görerek bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ederiz. Her karanlık dönemde dürüst gazetecilik yapan Cumhuriyet, teslim olmadı. Cumhuriyet Gazetesi, tarihinden aldığı sorumlulukla görevini yapmaya devam edecektir. Bugün onlarca gazeteci cezaevlerinde. Bu ödülü onlar için alıyoruz” dedi.

Gülriz Sururi'ye "yılın sanatçısı" ödülünü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen takdim etti. Gecede, Büyükerşen ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker "yaşam boyu başarı ödülü" aldı. Büyükerşen ve Toker’e ödüllerini Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç takdim etti. Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Değişik zamanlarda yerli yabancı pek çok ödül aldım. Ama yaşam boyu başarı ödülü hiç aklıma gelmemişti. Bu, son ödülüm mü olacak yoksa daha alacak mıyım bilmiyorum. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ömrüm yettiğince sanatla iç içe olacağım bu kesin. Aydınlık, daha aydınlık günler diliyorum” dedi.

Yaşam Boyu Başarı ödülünü alan Özden Toker; “Benim büyük kızım, şemdi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili olan Gülsün Bilgehan. Doğmadan 15 gün evvel Metin'i alelacele çalıştığı yerden, gazetesinden çekip götürdüler. Doğum yapmak üzere olan eşini, beni görmesine daha izin vermemişlerdi. 8 ay sonra tekrar geldiğinde, Babam İsmet İnönü, ben, 40 günlük bebek olan kızımla hep birlikte şimdi müze olan Ankara'daki cezaevine Metin'i ziyarete gittik. 8 ay sonra Metin çıktı. Bir sene sonra ikinci kızım Nurperi doğduktan 15 gün sonra aynı şekilde Metin'i aldılar, yine hapishaneye götürdüler. Metin şakayla 'Herhalde Menderes benim bebek sesini duymamı istemiyordu, onun için her seferinde beni hapishaneye gönderiyor' diyordu. Metin Toker, 'gazetecilik adam gibi yapılırsa dünyanın en güzel mesleği' diyordu. Buradaki arkadaşlarımın eşleri için söylüyorum, hakikaten eşleriniz büyük bir iş yapıyorlar. Metin'in ilk defa hapse aldıklarında babamın ona yazığı bir pusula var; “Benim kahraman evladım, seninle gurur duyuyorum” diye yazmıştı Metin'e. Ama ben her zaman Metin Toker'in eşi olmaktan iftihar duydum ve tekrar dünyaya gelip evlenecek olsam gene de Metni Toker'le evlenirdim." dedi.

Gecenin sonunda konuşmasını gerçekleştiren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Özden Toker aramızda, O’nu burada görmek bizler içi büyük onur. İsmet Paşa bizim için çok önemli. Özellikle 2. Dünya Harbi’nde, Türkiye’yi savaşa sokmamak için çok çaba sarf etti. Yokluk vardı karne vardı ama şu sözü hiç unutulmaz: Sizi şekersiz bıraktım ama babasız bırakmadım. Uğur Mumcu’nun ölümü bize beraber olmayı, örgüt olmayı öğretti. Bir anda 56 kuruluş, sivil toplum örgütleri bir araya geldi ve demokrasi platformu kuruldu. Hala etkin kalabalık varsa, o dönemlerin sayesindedir. Uğur Mumcu’ya çok şey borçluyuz. Gaffar Okkan, O’nu yakından tanırdık, çok severdik. O bir cumhuriyet polisiydi. Nasıl Atatürk’ün askerleri var, o da cumhuriyet polisiydi. Eskişehir dışından gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yılki sanat kategorisi ödülleri aramızdan ayrılan sanatçı Tarık Akan’a atfedildi. Ödüllerin verilmesinden önce Tarık Akan’ı anma adına hazırlanan kısa bir film oynatıldı. Ödül alan tüm konuklar ve kendilerine ödül takdim edenler, salona yerleştirilen Uğur Mumcu fotoğrafıyla oluşturulan Uğur Mumcu köşesine karanfil bıraktılar.

Törenin ardından ödül alan ve takdim eden herkes sahneye davet edilerek büyük bir hatıra fotoğrafı çektirildi. Gece, Rahmi Saltuk konseriyle son buldu.