UĞURA İNANMAK

Alisa Çiçek Akyol

Büyülü ev,

Uğurlu kazağım,

Şans kolyem,

İnanır mısınız bunlara?

Ben inanırım.

Yani enerjiye inanırım. Eşyalara, onları kullanan insanların enerjileri yüklenir. Ve bu enerjiler birikir.

Hepimizin çok sayıda kazağı vardır. Ama birini her zaman giymek isteriz. Çünkü kendimizi iyi hissederiz.

Yani çok mutlu bir anı yaşarken kolyemiz pozitif enerjimizi depolar.

Başka birgün stresliyken o kolyemizi taktığımızda kendimizi iyi hissettiğimizi fark ederiz. Çünkü kolye üzerindeki enerji üzerimize yayılmıştır.

Hiç duydunuz mu kimi futbolcular önemli maçlarda kendilerine uğur getirdiklerine inandıkları ayakkabıları giyerler. İşte o ayakkabı, daha önce iyi geçen bir karşılaşmada o günün pozitif enerjisini yüklenmiştir.

Mutlu ve huzurlu olduğumuzda enerjimiz yüksektir.

Hele hele bir evde yaşayan tüm insanların enerjisi yüksekse muhtemelen o eve ilk defa gelen insanlar anlam veremedikleri bir huzur duyarlar, sakinleşirler.

Düşünün bakalım.

Hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı?

Ya da gayet sakin ve huzurluyken gittiğiniz bir mekanda canınız sıkıldı mı?

Duvarlar üstünüze üstünüze geldi mi?

Evet, insanların duyduları zaman zaman değişebilir.

Gerek yaşadıkları çevre gerek iş koşulları, yaşam koşulları bunda etkendir.

Evinizdeki çiçekleri düşünün mesela…

Sakin ve huzurlu bir ortamda onlarla ilgilendiğinizde çok daha güzel açar, serpilir ve büyürler.

Yani enerjimizi hissederler.

Bazı insanlar ise çiçek yetiştiremez, evlerinde çiçeklerin çok çabuk kuruduğundan, solduğundan, büyüyemediğinden yakınırlar.

Lütfen etrafınızdaki her şeye pozitif enerjinizle yaklaşın.

Dünyanın buna ihtiyacı var çünkü.

Yani biz mutluysak etrafımızdaki çiçek, böcek, eşya, dört duvar….

Her şey mutlu…