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UKOME KARARI DOĞRULTUSUNDA, KEÇİÖREN-ULUS-BAHÇELİEVLER HATTINDA ÇALIŞAN 15 MİNİBÜS, KURAYLA BAŞKA HATLARA DAĞITILDI

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UKOME KARARI DOĞRULTUSUNDA, KEÇİÖREN-ULUS-BAHÇELİEVLER HATTINDA ÇALIŞAN 15 MİNİBÜS, KURAYLA BAŞKA HATLARA DAĞITILDI
15 MİNİBÜSÜN YENİ HATTI, KURAYLA BELİRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereğince, Keçiören-Ulus- Bahçelievler hattında çalışan minibüslerden 15'i, değişik hatlara dağıtıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME)  kararı üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan kura çekimine, Genel Sekreter Asım Balcı, Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri ve Belediye Encümen üyelerinin katılımlarıyla, noter huzurunda çekiliş yapıldı. Buna göre 15 aracın dağıtıldığı hatlar şöyle belirlendi:

2 minibüs Abidinpaşa, 2 minibüs Keçiören- OSTİM, 1 minibüs Siteler, 1 minibüs Mamak, 1 minibüs Ulus- Etlik,1 minibüs Ulus-Sanatoryum, 1 minibüs Ulus-Aktepe, 1 minibüs Ulus- Gölbaşı, 1 minibüs Denizciler- Ümitköy, 1 minibüs Ulus-Akdere, 1 minibüs Kızılay Dikmen, 1 minibüs Kızılay-Sokollu, 1 minibüs Kızılay- Balgat olarak dağıtıldı.

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