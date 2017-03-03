ÜLKEMİZ BİR KORKU CUMHURİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Fahrettin Yokuş

“Biz Türk Milleti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin sevdalısıyız. Bizi yolumuzdan kimse döndüremez. Vatanımız ve milletimiz için çalışmaya and içtik”

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

“Ülkemiz uzun yıllardır sıkıntılı ve zor bir süreçten geçiyor. Anadolu coğrafyamızda; Acemden Araba, Ermeni’den Yahudi’ye, Amerikalı’ya kadar herkesin gözü bu topraklarda. En önemli nedenlerinden birisi enerji ve petrol kaynaklarına geçiş, ikincisi ipek yolu, üçüncüsü de büyük Türk milletinin binlerce yıldır yaşadığı topraklar olmasıdır. Bizim ecdadımız İslamiyet’i seçtikten sonra, İslam adına büyük fetihler yapmıştır. Tarihçiler diyor ki, “Türk Milleti kadar Yüce İslam için kan vermiş, can vermiş başka bir millet yoktur.” Bu gerçek de Yüce Peygamber’in övgüsü ile taçlanmıştır. İstanbul’un fethiyle bir çağı kapatıp, yeni bir çağ açan komutan Fatih’tir. Bu şeref Türk Milleti’ne nasip olmuştur. Şimdi Türklüğü aşağılayanlar, nereden geldiklerini unutanlar bilmezler mi ki, Peygamber’in övgüsüne mazhar olan başka millet yoktur. Biz sonuna kadar, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ demekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Emperyalist güçler; milletimizi bölmek, kardeş kavgası çıkarıp vatanımızı parçalamak için uğraşıyorlar. Anadolu’da bu milli şuur sürdüğü sürece, hiç kimse bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Burada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Birbirimize kenetleneceğiz, çalışıp, üreteceğiz. Bunları yapamazsak sonumuz felaket olur. Sırtımızı güvenle dönebileceğimiz bir komşumuz yok. Türkün, Türk’ten başka dostu yok. Türk Milleti ayakta kalmazsa İslam alemi yaşayamaz, mazlum milletlerin boynu bükük kalır”

ÇOCUKLARIMIZA VATAN TOPRAĞINI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BIRAKMALIYIZ

“Hala haçlı zihniyeti güdüyorlar. Atalarımız her toprak parçasını kanıyla sulamış, korumuştur. Bu coğrafyada 80 milyon olarak, kardeşlik hukukunu güçlendiremezsek, terörü bitiremezsek, hep beraber ‘Türk Milletiyiz’ diyemezsek işte o zaman felaketi bekleriz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza vatan toprağını güvenli bir şekilde bırakmalıyız.

Ülkemizin haline bir bakınız. Her seçim döneminde siyasi kavgalar ve kirli bir siyasi dil var. Şimdi ülke olarak referanduma gidiyoruz. Birbirini suçlayan, birbirine hakaret eden, sözde kardeşiz diyerek milleti kutuplaştıranlara yazıklar olsun. Yunus’tan, Mevlana’dan, Hacı Bayram’dan bahsedenler, Hz. Ömer’in adaletini savunduğunu iddia edenler nerede?

ÜLKEMİZ BİR KORKU CUMHURİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

“Aramızda 3,5 milyon göçmen dolaşıyor. Terör ülkemizde bir türlü son bulmuyor. Ne olduğu belli olmayan 3,5 milyon patlamaya hazır bomba sokaklarımızda serbestçe dolaşıyor. 12 yıl boyunca iktidar ortağı olan, adına başta hizmet hareketi denilen, sonra terör örgütü olan bir alçaklar topluluğu var. Memleketimizi 15 Temmuz ihanetiyle, felaketin eşiğine sürüklediler. Yenikapı ruhuyla yeniden birlik ve beraberlik tablosu oluşturuldu. Ancak, Yenikapı Ruhu milletimize hiç yansımadı. Milletimiz yine aldatıldı.

Ülkemiz bir korku cumhuriyeti haline getirilmiştir. İnsanlar birbirlerine fikirlerini söylemekten korkar hale getirildi. Hayır diyen de, evet diyen de bu milletin evladıdır. Siyasetçiler bunu fark etmeli ve kirli dili bırakmalı, milletimizi kutuplaştırmamalıdır. Hak yolundan ayrılanlar, baskı ve zulümle mesafe alabileceğini zannedenler yanılıyor. Yüce Allah her zaman adaletten, haktan ve hukuktan ayrılmayanlarladır.”

DEVLET KADROLARINA EHİL OLAN KİŞİLER ATANMALIDIR

“12 yıl boyunca iktidar sahiplerine liyakatten ayrılmamalarını, hakkı ve adaleti gözetmelerini söyledik. Kamuda bizden olanlar ve olmayanlar diye insanları ayırmayın dedik. FETÖ’yle birlikte emniyete, askeriyeye, yargıya kumpas kurdular. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini yaşamak zorunda kaldık. Şimdi, “Bir musibet, bin nasihatten iyidir” anlayışı içinde ders çıkarmalılar.

Kamuda yandaş kayırmacılığına son verilmelidir. Hükümet şimdi memur alımlarında KPSS’yi kaldırmaya çalışıyor. Daire başkanı, il müdürü, müdür yardımcısı gibi üst düzey kadroları sınavsız atıyorlar, diğer kadrolara sözlü sınav şartı getiriyorlar. Nerede kaldı Yenikapı Ruhu? Bugün ülkemiz 15 Temmuz felaketini yaşamışsa; bunun en önemli sebebi devlet kadrolarının ehil olmayan yandaş, cemaatçi kişilere teslim edilmesidir. İktidar sahipleri hala aynı adaletsizliği yapmak istiyor. Biz bu zulme ortak olamayız. Türkiye kamu-Sen olarak, her yerde zulmü ve haksızlığı dile getirmeye ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hakkı tutup kaldırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz”