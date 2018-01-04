ÜLKEMİZDE AÇLIK SINIRI HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Mehmet Balık

-AÇLIK SINIRI 1.879LİRAYA ÇIKTI

-GEÇEN AYA GÖRE DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRIYÜZDE 1,18 ORANINDA ARTARAK 1.879 LİRAYA, YOKSULLUK SINIRI İSE YÜZDE 0,64 ORANINDA ARTARAK 7 BİN200 LİRAYA ULAŞTI.

-2017 YILINDA AÇLIK SINIRI YÜZDE 22,1, YOKSULLUK SINIRI İSE YÜZDE 14 ORANINDA ARTIŞGÖSTERDİ.

Resmi verilere göre enflasyon un yüzde 11,92 ile son 14 yılın rekorunu kırdığı 2017 yılında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 340 lira artarak bin 879 liraya, yoksulluk sınırı ise 884 lira artarak 7 bin 200 liraya kadar çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamayı esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının geçen yıl aralık ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre22 lira daha artarak bin 879 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 24 liralık artışla 5 bin 322 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise46 liralık artışla7 bin 200 lira oldu.

Aralık ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,18, gıda dışı harcamalar yüzde 0,45, yoksulluk sınırı da yüzde 0,64 oranında artış kaydetti. 2017 yılının tümünde açlık sınırı yüzde 22,1, gıda dışı harcamalar yüzde 11,4 ve yoksulluk sınırı da 14 oranında artış gösterdi.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı geçen yıl aralık ayında bin 857 liradan bin 879 liraya yükseldi. Açlık sınırında yaşanan artış büyük ölçüde, sebze, meyve, kuru bakliyat, peynir, yumurta, kuru bakliyat, pirinç-bulgur gibi besin gruplarından kaynaklandı.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Kasım Aralık Bir önceki aya göre Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Et 477,7 568,7 560,3 -1,48 17,29 Yumurta 30,7 31,2 34,2 9,62 11,40 Kuru Bakliyat 57,5 56,6 58,8 3,89 2,26 Süt-Yoğurt 183,5 317,1 315,5 -0,50 71,93 Peynir 67,6 81,4 84,1 3,32 24,41 Patates 44,2 51,2 52,8 3,12 19,46 Kuru Soğan 17,8 7,0 7,7 10,00 -56,74 Taze Meyve 106,6 136,0 141,5 4,04 32,74 Taze Sebze 119,1 127,4 142,4 11,77 19,56 Ekmek 171,7 197,3 197,8 0,25 15,20 Pirinç-Bulgur 54,7 48,9 51,3 4,91 -6,22 Un 27,2 28,8 24,7 -14,24 -9,19 Makarna-Şehriye 21,5 25,9 23,5 -9,27 9,30 Yağ 34,8 40,6 40,6 0,00 16,67 Şeker 29,4 30,3 30,3 0,00 3,06 Reçel- Bal v.b 62,7 67,9 69,7 2,65 11,16 Zeytin 32,1 40,5 43,6 7,65 35,83 AÇLIK SINIRI 1.538,8 1856,8 1878,8 1,18 22,10

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre aralıkta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı yüzde 1,48oranında azalarak560,8 liraya geriledi. Yumurta harcamaları yüzde 9,62 oranında artarak 34,2 lirayayükselirken, kuru bakliyat harcamaları yüzde 3,89 artışla 58,8 lira oldu. Süt-yoğurt harcamaları yüzde 0,5 oranındaazalarak 315,5 liraya indi.

Aralıkta, peynir harcamaları bir önceki aya göre yüzde 3,32artarak84,1 lira, patates harcamaları da 3,12 artarak 52,8 lira oldu. Kuru soğan harcamaları ise yüzde 10 oranında artarak 7,7 liraya kadar çıktı. Taze meyve harcamaları yüzde 4,04 gibi yüksek bir oranda artarak141,5 lira olurken, sebze harcamaları da yüzde 11,77 artarak 142,4 lirayı buldu.

Ekmek harcamaları yüzde 0,25 artarak 197,8 liraya, pirinç-bulgur harcamaları yüzde 4,91oranında artarak 51,3 liraya yükseldi. Un harcamaları yüzde 14,24 azalarak 24,7 liraya inerken, makarna-şehriye harcamaları yüzde 9,27oranında azalarak23,5lira oldu.Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcama değişmedi ve 40,6 lirada, şeker harcamalarıda 30,3lirada kaldı. Bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar yüzde 2,65 artarak 69,7 liraya yükselirken zeytin harcamaları ise harcamaları yüzde 7,65 oranında zamlandı ve 43,6 lira oldu.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre geçen yıl aralık ayında açlık sınırı yetişkin bir erkek için 539,9lira, yetişkin bir kadın için 431,9 lira, çocuk için 323,9 lira ve genç için de 583 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar isegeçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bu artışla 5 bin 298 liradan 5 bin 321,9liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Kasım Aralık Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.538,8 1.856,8 1.878,8 1,18 22,10 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 442,2 533,6 539,9 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 353,7 426,9 431,9 Çocuk 265,3 320,1 323,9 Genç 477,6 576,2 583,1 Gıda dışı harcamalar 4.777,4 5.298,0 5.321,9 0,45 11,40 Alkollü içecekler ve tütün 366,1 368,8 368,8 0,00 0,74 Giyim ve ayakkabı 445,6 511,2 499,0 -2,39 11,98 Barınma 956,5 986,4 994,0 0,77 3,92 Ev eşyası 499,8 525,3 531,5 1,18 6,34 Sağlık 165,4 179,3 179,7 0,22 8,65 Ulaştırma 904,5 1.158,1 1.177,7 1,69 30,20 Haberleşme 249,7 255,6 255,2 -0,16 2,20 Eğlence ve kültür 238,0 239,5 239,6 0,04 0,67 Eğitim 157,7 181,4 181,5 0,06 15,09 Lokanta ve oteller 485,7 545,4 548,0 0,48 12,83 Çeşitli mal ve hizmetler 308,4 346,9 347,1 0,06 12,55 YOKSULLUK SINIRI 6.316,2 7.154,8 7.200,7 0,64 14,00

Aralık ayında, giyim ve ayakkabı harcamaları 499 liraya geriledi. Barınma harcamaları 994 lira, ev eşyası harcamaları 531,5 lira, sağlık harcamaları 179,7lira, ulaştırma harcamaları bin 177,7 lira, haberleşme harcamaları 255,2 lira, eğlence ve kültür harcamaları 239,6 lira, eğitim harcamaları 181,5 lira, lokanta ve otel harcamaları 548 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 347 lira alkollü içki ve sigara harcamaları ise 368,8 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar 2017 yılında yüzde 11,40 oranında arttı. Gıda dışı harcamalarAralık 2016’da 4 bin 777 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise aralık ayında yüzde 0,64 oranında artarak7 bin 154 liradan 7 bin 200liraya yükseldi. Aralıkta yoksulluk sınırının yüzde 26’sı gıda, yüzde 74’ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırında2017 yılında yaşanan toplam artış 14 olarak gerçekleşti. Yoksulluk Aralık 2016’da6 bin 316 lira olarak hesaplanmıştı.