ÜLKEMİZDE SATRANCA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Türkiye’de futbol dahil tüm federasyonlar içinde en fazla lisanslı sporcuya sahip olan satranca ilginin her geçen gün artarak devam ettiği belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in raporuna göre, satranç hakkında geçtiğimiz yıl yazılı basında toplam 18 bin 801 haber çıktığı saptandı. Bu haberlerin 13 bin 234’ünün yerel, 2 bin 932’sinin bölgesel, 2 bin 635’inin ise ulusal basında yer aldığı tespit edildi. Aylara göre çıkan haber sayılarına bakıldığında satranç hakkında en fazla haberin Haziranda çıktığı belirlendi. Haziran ayında yazılı basına satranç ile ilgili 2 bin 353 haber yansıdığı tespit edildi.

Başarılar medyanın ilgisini artırdı…

Türkiye’nin uluslararası turnuvalarda en başarılı olduğu branşlardan biri olan satrançta kazanılan madalyalar medyanın da ilgisini çekerken, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ‘Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 72 madalyanın 35’ini Türkiye’nin kazanmasının bu ilgide payı büyük oldu. Yunanistan’da yapılan şampiyonada 9 yaş genel kategorisinde Taha Özkan ve 11 yaş genel kategorisinde Usta Adayı (CM) Işık Can, altın madalya kazanarak ülkemize büyük gurur yaşattı.

Satranç haberleri yükselişte …

Interpress’in yazılı basını kapsayan incelemesine göre, basında çıkan satranç haberlerinde artış yaşanırken, 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında yazılı basında toplam 3 bin 527 haber yer aldığı belirlendi. Geçen yılın ilk iki ayında ise yazılı basında 3 bin 228 satranç haberi çıktığı saptandı. Satranç ile ilgili çıkan haberlerin ulusal basın yansımalarının da artış gösterdiği tespit edildi. Türkiye’nin her yerine satrancı yaymak için özveriyle çalışan Türkiye Satranç Federasyonu ile ilgili yazılı basında geçtiğimiz yılbaşından bu yana 3 bin 655 haber çıkarken, ülkemizin nadir kadın federasyon başkanlarından olan Gülkız Tulay hakkında da yazılı basına 925 haber yansıdığı belirlendi.