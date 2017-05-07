ÜLKEMİZİN EMEKÇİLERİ ENFLASYON RAKAMLARI ALTINDA EKONOMİK ÇÖKÜNTÜ YAŞAMAKTA

Hasan Kütük

Ülkemiz ekonomik darboğazdan geçmekte ve hükümet ekonominin kötü gidişini gizlemeye çalışmaktadır. Ancak ekonominin kötü gidişatını enflasyon rakamları ve işsizlik rakamları açıklamaktadır.

15 yıllık AKP hükümeti, işsizliği önleyecek yatırım, üretim ve istihdam alanlar açmak yerine ranta dayalı alanlar açarak işsizlik rakamlarını 3 milyon 715 bine; enflasyon oranını 2008’den beri en yüksek düzeye yani 11, 87 yükselmiştir. Ekonomi her geçen gün kötüye gitmekte, esnaf kirasını, halk mutfak masraflarını karşılamakta zorlanmaktadır.

Enflasyon rakamlarının son 9 yılın en yüksek seviyesine çıkması ile memur, işçi ve asgari ücretliye yapılan zamlar yok hükmünde kalmış ve enflasyonun yüksekliği karşısında tutunamamış ve erimiştir. Vatandaşlar en temel ihtiyaçları karşılayamamakta ve gıda artışları milyonlarca emekçi için geçim derdinin daha da büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Enflasyon ve işsizlik verileri kaygı verici ve endişe verici rakamlara ulaşmıştır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuzun Nisan 2017 ARGE araştırmasında yoksulluğun büyüdüğünü göstermektedir. Siyasal iktidar enflasyon ve işsizlik rakamlarını düşürmek istiyorsa rant ekonomisinde vazgeçmeli ve acilen ülkeye yatırım yapmayı önceliğine almalıdır. Aksi halde ülkemizde sefalet ve işsizlik artacak ve mutsuz vatandaşların feryadı herkesi etkileyecektir. Hükümeti enflasyon ve işsizlik rakamlarını çözecek ciddi ve somut atımlar atmaya çağırıyoruz.