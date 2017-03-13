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Ülkenin suç haritası

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İbrahim Özdiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Türkiye’nin suç haritasını sorduk.

AKP iktidarıyla birlikte 2003 yılından itibaren suç oranlarında artışlar ve suç çeşitliliğinde farklılıklar gözlemlendiğini belirtip, resmi kayıtlardan yola çıkarak istatistiklerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazılı olarak yönelttiği sorularda suç oranının 2003’ten bu yana nasıl bir artış gösterdiğini sorduk, sabıkalı sayısı değişimin toplumun yönelimini de ortaya çıkaracağını vurguladık.

Çocuklara ve kadınlara karşı uygulanan taciz ve tecavüzün gözle görülür bir şekilde 2003’ten bu yana artışta olduğunu belirtip. bu konuda hükümetin ne gibi bir çalışma yaptığının da merak konusu olduğunu ifade ettik.

Büyük orandaki sabıkalı sayısı artışının toplumun geldiği noktayı gözler önüne serdiğini kaydedip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiğimiz yazılı soru önergesi şöyle:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

İbrahim ÖZDİŞ

Adana Milletvekili

 

1-2003’ten bu yana yıl bazında olmak üzere ülke genelinde sabıkalı sayısı değişimi nedir?

2-2003’ten bu yana yıl bazında olmak üzere çocuklara karşı işlenen taciz, tecavüz, kaçırma, organ ticareti, cinayet gibi suçlarda değişim istatistiği nedir?

3-2003’ten bu yana yıl bazında olmak üzere kadınlara karşı işlenen nefret, şiddet, taciz, tecavüz, kaçırma gibi suçlarda değişim istatistiği nedir?

4-2003’ten bu yana yıl bazında olmak üzere uyuşturucu imalatı, ticareti, uyuşturucuya bağlı suç ve uyuşturucuya bağlı ölüm gibi olaylarda değişim istatistiği nedir?

5-2003’ten bu yana yıl bazında olmak üzere hırsızlık, yankesicilik, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarda değişim istatistiği nedir? 

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