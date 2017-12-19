Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi Hamiyet Öztürk'ün sergisine ev sahipliği yaptı

Hamiyet Öztürk tarafından açılan ve kurutulan yaprakların tablo içerisinde sergilendiği sergide yaklaşık 100 çalışma yer aldı. Sergi 1 hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak.
“Birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapıyoruz”
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçedeki sanatsal faaliyetlerin giderek arttığına dikkat çekti. Çocukların sanatla mutlaka uğraşması gerektiğini kaydeden Başkan Tiryaki, kültür merkezlerinde eğitim alan çok sayıda kadının ve çocuğun yüzlerce sergi açtığını hatırlattı. Sanata teşvik açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki: “Bu sayede kadınlarımızın ve çocuklarımızın yetenekleri gün yüzüne çıkıyor” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi bünyesindeki mekânlarda çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptıklarını belirterek sanatçılara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Sanatçılar Altındağ’ı yakından takip ediyor
Ankara’da kültür ve sanat mekânlarına büyük ihtiyaç duyulduğunu aktaran Öztürk, Altındağ Belediyesi’nin bu boşluğu doldurduğunu ifade etti. Öztürk, serginin açılmasında Başkan Tiryaki’nin büyük pay sahibi olduğunu ifade etti ve ekledi: “Başkan Tiryaki hem sanata hem de sanatçıya değer veriyor. Bu durum bir ilçenin, bir şehrin gelişimi açısından oldukça önemli… Çocukların sanatla buluşması açısından oldukça önemli… Altındağ’da sanat alanında güzel işler yapılıyor. Biz sanatçılar, bu gelişmeleri oldukça yakından takip ediyoruz.”
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