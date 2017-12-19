Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi Hamiyet Öztürk'ün sergisine ev sahipliği yaptı

Ankara’nın kültür ve sanat alanındaki cazibe merkezi haline gelen Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

Hamiyet Öztürk tarafından açılan ve kurutulan yaprakların tablo içerisinde sergilendiği sergide yaklaşık 100 çalışma yer aldı. Sergi 1 hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

“ Birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapıyoruz”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçedeki sanatsal faaliyetlerin giderek arttığına dikkat çekti. Çocukların sanatla mutlaka uğraşması gerektiğini kaydeden Başkan Tiryaki, kültür merkezlerinde eğitim alan çok sayıda kadının ve çocuğun yüzlerce sergi açtığını hatırlattı. Sanata teşvik açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tiryaki: “Bu sayede kadınlarımızın ve çocuklarımızın yetenekleri gün yüzüne çıkıyor” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi bünyesindeki mekânlarda çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptıklarını belirterek sanatçılara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sanatçılar Altındağ’ı yakından takip ediyor