Uludere (Roboski) Unutulamaz!

Eyüphan Kaya

Muhterem vatandaşlarım Suriye ile Irak sınırımızın atalarımızın rızasına değil dünyanın sinsi emellerine göre çizildiğini bilmemiz lazım.

İki sınır da aslında Kürtleri ikiye bölüyor, asıl amaç orada yedekte bir sorun kalsın, ne olur ne olmaz bir gün kaşımak durumunda kalabiliriz diye öyle yaptılar galiba.

Görüyorsunuz içerideki ve dışarıdaki düşmanlar zaman zaman oraları kaşıyorlar. Tıpkı Uludere(Roboski) katliamı gibi.

Ya Suriye’deki PYD/YPG oluşumuna ne demeli, oradaki Kürtlerin anasını ağlatan bu oluşum Cumhuriyetin ilk yıllarında Kürtler Türkiye’de ne tür zulümler görmüşse bu gün orada fazlasıyla yaşanıyor. Bunu görmezlikten gelenler utansın!

Roboski katliamı için hiçbir mazerete bulanamayacağı gibi, katillerin tespit edilmesi, devlet adına özür dillenmesi, vatandaş olarak sıradan bir talebimiz olduğunu yetkili etkili kimseler bilsin. Hiç kimse bu katliamı unutmamızı beklemesin.

O zaman duyarlı insan hakları aktivistleri birçok etkinlik yaptı, ben de o bir çok etkinliğe katılma fırsatı buldum;

*Roboski için nöbetteyiz,

*Her gün yetkililere bir mektup 34 mektup gönderdik,

*Yürekleri acıtan resim sergisi… vs.

Evet 34 mektup her birinin ayrı bir hayali ayrı bir hikayesi vardı. 19’u çocuk yaşta olan bu vatandaşlarımız sıradan bir gün, rutin bir iş gibi sınırın öte tarafına bir şeyler almaya gitmişlerdi, ama memleketine dönemediler.

Ne olduysa, talimat nerden geldiyse, o gün kara bir güne dönüştü ve bizim uçaklarımızla, kimisinin de utanmadan söylediği gibi Türk jetleriyle öldürüldüler. Halbuki onlar Türk jetleri değil Türkiye jetleriydi.

Ondan önce Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları istifa etmiş, o gün alelacele zorlamayla bir general genelkurmay başkanlığına getirilmişti ki bu saldırı o sıkıntılı süreçte hem onu, hem de hükümeti zor durumda bıraktı.

Halbuki bu saldırı karanlık mahfeller tarafından oynanan bir oyundu, kaçakçı dediler, PKK militanları dediler ne yaptılarsa kamu vicdanı nezdinde devleti temize çıkaramadılar. Çünkü kim olursa olsun bu cezayı hak etmemişlerdi.

Olaydan 17 gün sonra 10 ilden, 10 sivil toplum örgütü adına 35 insan hakları aktivisti olarak bu mağdur vatandaşlarımızın hallerini sormaya gittik. Yüz yüze onları dinleyince, birbir o mezarları ziyaret edince ve Uludere’deki vatandaşlarımızın halini görünce meselenin vahametini kat kat hissettik.

Dolayısıyla bu katliamı öyle uzaktan uzağa eleştirenlere bir çift sözüm var o kadar ezber konuşacağına bir gün gidin o insanların derdini dinleyin, hallerini sorun ki o masa üstünde ileri geri, ısmarlama konuşmalarından dolayı laf eden kimselere söyleyecek bir sözünüz olsun değil mi?

Devlet bu öldüren vatandaşlarımızın yakınlarına tazminat ödedi, zamanın başbakanı eşini de taziyeye gönderdi, aslında bu bir anlamda özür dileme mahiyetini de taşıyordu, ama hadise çok ağırdı ve devletin sorunuydu, yüreklere su serpmek için yeterli gelmedi.

Muhalefet ne yaptı hiçbir şey, olayı siyasi mecraya taşıyarak bir vekile kurban ettiler. Bu vekilin iki kelimesinden biri Roboski olması gerekirken, ben bu vakayı sahiplendiğini hiç görmedim, bir defasında yaylanın yasaklanmış alanına çıkmaya çalışırken bir onbaşıyla tartıştığını gördün o kadar.

O gün bir slogan seslendiriyorduk, “Roboski’yi unutanların kalbi kurusun” şimdi de aynı sloganın arkasındayız. Ancak şartlar ne olursa olsun bu hakkı yasalar dahilinde, meşru yollarla arayacağız.

Bu davayı unutamayız, unutanları da hak adına adalet adına uyarmamız lazım. Başka zaman bu kabahatlerin yaşanmaması için bu davanın peşini bırakmayacağız.

Allah bir daha böyle belaları göstermesin.