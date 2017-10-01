Ulus Kültür Merkezi-Dolmuş Durakları Projesi’nin yüzde 30'u tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’un tarihi kimliğini ortaya çıkaran “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” projesi kapsamında, Hacı Bayram Cami’nin arkasında başlattığı ve 650 araç kapasiteli kapalı modern minibüs duraklarının yanı sıra kültür merkezi, bilim müzesi, kapalı çarşı, butikler ve yemek bölümlerinin yer alacağı kompleksin çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Geçtiğimiz kış aylarında başlayan çalışmalar kapsamında, 21 bin metrekarelik alanda, 90 bin metrekare kapalı alana sahip 5 katlı kompleksin inşasının yüzde 30'a yakını tamamlandı.
Selçuklu mimarisi tarzında yürütülen projede; 650 araç kapasiteli modern minibüs duraklarının yanı sıra kongre merkezi, bilim müzesi, sergi alanları, yeme içme alanları ve sosyal donatılar yer alıyor.
İnşaat çalışmalarına başlamadan önce mevcut minibüs duraklarını Kevgirli Sokak’a taşıyarak, yolcu taşıma hizmetlerinin de aksatılmadan sürdürülmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yeni kompleksi, 1,5 yıl içinde hizmete açmayı planlıyor.
-650 MİNİBÜSÜN HİZMET VERECEĞİ MODERN DURAK
Ulus Kültür Merkezi-Dolmuş Durakları Projesi’nde; 5 katlı kompleksin 2 katında, yaklaşık 650 minibüsün hizmet vereceği modern duraklar bulunacak.
Buradan yolcularını alacak minibüsler, kendi güzergahlarına uygun bölümden, trafiği aksatmadan çıkış yapabilecekler. Buradan, Sanatoryum, Hasköy, Etlik, Aktepe, Keçiören, İncirli, İçaydınlık, Gölbaşı, Mamak, Siteler, Akdere, Abidinpaşa ve Seyranbağları hatlarına yolcu taşınacak.
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