ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ULUS TARİHİ KENT PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1 AY İÇİNDE TAMAMLANARAK, MEYDAN TEKRAR KULLANIMA AÇILACAK

Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında yürütülen Kale Önü Meydanı düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Çalışmalar 1 ay içinde tamamlanarak, meydan tekrar Ankaralıların kullanımına açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Ankara Kalesi’nin tarihi ve turistik değerinin artması ve hem bölge esnafını hem ziyaretçileri rahatlatmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında yürütülen “Kale Önü Meydan Düzenlemesi” çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Akar Pınar Uludağ, “Hava şartları nedeniyle bir süre geciken çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Hava şartlarından dolayı kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için ekiplerim ellerinden geleni yapıyor” dedi.

Uludağ, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Yerli ve yabancı turizme önemli katkı sağlaması amaçlanan kale önü meydan düzenlemesi çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. 1 ay içinde tüm çalışmalar bitirilerek, hizmete açılacak” diye konuştu.

-"HERŞEY, TARİHİ DOKUYA UYGUN OLACAK"

Meydanın arka kısmında kalan otopark bölümünün bittiğini belirten Uludağ, halen meydan zeminine özel olarak tasarlanan taşlar döşendiğini, ortaya da dev bir Selçuklu yıldızı çizildiğini söyledi.

Uludağ, kuruyemişçiler ve taksi durağının da kaba inşaatının tamamlandığını, ince işlerinin de tarihi dokuya uygun şekilde yapılacağını kaydetti.