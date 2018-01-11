Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında, Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması kararlaştırıldı

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ YENİLEME ALANI PROJESİ KAPSAMINDA BÖLGEDE BULUNAN SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI BİNALARININ YIKILMASINA KARAR VERİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ’nde, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında, bölgede bulunan Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması kararlaştırıldı.

Alınan kararın ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile sürekli istişarelerde bulunduklarını, yıkımın hemen gerçekleşmeyeceğini ve bölge esnafının mağdur olmaması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Meclis 2. Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde düzenlenen toplantıda; Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan Spor Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması kararlaştırıldı.

“Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası açısından merkezi konuma sahip kentsel sit alanı içersinde yer alan ve çevresinde; 1. TBMM binası, Ankara Palas, Ankara Valiliği, Hacı bayram Camii, Ulus Atatürk Heykeli ve Ankara Kalesi’ne kadar uzanan tarihi ve manevi yapıları etkileyen lokasyonda şehrimize bir meydan kazandırılması kapsamında…” ifadelerinin yer aldığı Başkanlık Yazısı’nda söz konusu iki binanın da yıkılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

-GÖKŞİN: “YIKIM HEMEN OLMAYACAK”

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun ilgili kararına uygun görülen yıkım kararlarının onaylanması öncesi CHP ve MHP grupları adına konuşma yapılmasının ardından açıklamada bulunan Ali Gökşin, konunun hassasiyetinin farkında olduklarını belirterek, özetle şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna ile de konuya ilişkin neredeyse her gün istişarelerde bulunuyoruz. Ayrıca bölge esnafımızla da görüşüyoruz…

Binalar zaten boş duruyor ve tarihi değerleri de yok. Ancak yine de kararın alınmasının ardından hemen yıkım gerçekleşmeyecek. İleriki aşamada binalardan biri tıraşlanacak, biri de yıkılacak…

Anafartalar Çarşısı’nda 250 dükkan var ve 50’si boş. Spor Genel Müdürlüğü’nün altında da sadece 5-6 esnaf bulunuyor. Bunların, Anafartalar Çarşısı yıkılana kadar buraya taşınması da söz konusu olabilir…”

Gökşin’in açıklamalarının ardından söz alan CHP Grup Başkanı Doğan Yılmazkaya da yerel seçimlerden bu yana geçen 3,5 sene süresince ilk kez böyle düzeyli ve ayrıntılı bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, Meclis’e teşekkür etti. Yılmazkaya’nın da gündeme ilişkin konuşmasının ardından söz konusu Başkanlık yazısı, üyelerin oy çokluğuyla karara bağlandı.

-AKAY ALT GEÇİDİ SERGİ SALONU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA…

Meclis toplantısında ayrıca Akay Alt Geçidi Sergi alanı olarak kullanılan yerin de 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından kullanılmak üzere tahsis edilmesi de oy birliğiyle kararlaştırıldı.