ULUSAL BAYRAMLARIMIZA DOKUNMA !!

Ebru Oğuzhan Yeter

Hangi yaşta olursak olalım her, 23 Nisan’da, yediden, yetmiş’e çocuk oluruz biz.

Hepimizin anılarında 23 Nisan’larda, sınıfının kapısına, camına astığı bayraklar, küçücük elleriyle yaptığı fenerler, balonlar vardır.

Her yıl sınıfları, 23 Nisan’a yakışır hale getirmek için, tatlı bir yarış, güçlü bir imece vardı hayatımızda.

Annelerimizin diktiği kelebekli, çiçekli, uğur böcekli elbiselerimiz vardı.

Her bayram sabahına uyanmanın ayrı bir heyecanı olurdu.

Şiirler okurduk her 23 Nisan’da, kızlı - erkekli folklor oynardık.

Bu kadar kolay silmeye çalışıyorsanız Ulusal bayramlarımızı, demek ki siz bu duyguları hiç yaşamadınız.

Biz; her 23 Nisan’da neş’e dolarken siz kinle, öfkeyle doldunuz.

Her 19 Mayıs’ta görev almak için yarışırdık hepimiz.

Koskoca bir Cumhuriyet’in teslim edildiği, ''Türk gençliği'' olduğumuzu bilirdik.

Ne, görev almaktan kaçardık, ne de birlikte olmaktan korkardık.

Sporcunun; ''zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını'' seven Ata’mızın güvendiği,

''gençlik'' olmaktan onur duyardık.

Biz, 19 Mayıs heyecanını yaşarken, on yılda 15 milyon genç olmanın gururuyla coşarken, siz nefretle beslendiniz.

Her 30 Ağustos’ta ‘'Türk Ulusu'’ olmanın gururunu yaşadık.

‘’Türk Övün, Çalış, Güven’’ diyen Ata’mıza minnetle saygı duyduk.

Türk Ordusu'na, Türk askerine olan saygımızı, sevgimizi hiç yitirmedik.

Her Ulusal bayramda gururla, göz yaşlarıyla askerlerimizi ayakta alkışladık.

Türk’ün onuru, Türk’ün gururu, Türk’ün zaferi diyerek, her 30 Ağustos’ta biz alanlara koşarken,

siz ‘kimliğinizi’ yitirip, kime biat edeceğinizi hesap ettiniz.

Her 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, tarihimizin değerini kavrayarak, onurla gururla bayrağımızı taşıdık.

Okullarımızın bayram coşkularına, çoluk çocuk, kadın erkek demeden katılan Türk Ulusu'nun, gururlu bakışları arasında kutlamalar yaptık.

Okul okul, sınıf sınıf, başı dik, kararlı ve cesurca yürüdük.

Şiirler okuduk, oyunlar oynadık.

Biz, ‘’Tam Bağımsız Türkiye’’ diye haykırırken, siz hain planlarınızı hayata geçirmek için çalıştınız.

Her 10 Kasım’da; Atamıza saygımızı, özlemimizi anlatan sözler yazdık, şiirler okuduk göz yaşlarıyla.

Sözler verdik; ‘’Kurduğun Cumhuriyet’i İlelebet Yaşatacağız’’ diye.

Atamızı anmanın, onun için ağlamak olmadığını bilerek, İlke ve Devrimleri ışığında yol almak olduğunu öğrendik.

Biz her, 10 Kasım’lar da, Atmamızın huzuruna, Anitkabir’e koşarken siz hep hasta oldunuz.

Yüreğinizde insan sevgisi, Vatan aşkı, vefa, minnet duygusu, bağımsızlık özlemi, vicdan, merhamet tükenmiş, tüketmişsiniz, hastasınız !!

Korkmuyoruz !!

Kağıt üzerine yazdığınız kararlar, yaptığınız yasalar, verdiğiniz emirler ne olursa olsun;

Bir kişi de kalsak,

23 Nisan’ lar da çocuk olup coşmaya,

19 Mayıs’ lar da genç olup gururla koşmaya,

30 Ağustos’lar da Türk olmanın onurunu yaşamaya,

29 Ekim’ ler de ‘’Tam Bağımsızlık’’ diye haykırmaya devam edeceğiz.

Her 10 Kasım’lar da, Atamızın huzurunda, açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğimize, verdiği emanete sahip çıkacağımıza ant içeceğiz.

Varlığımız, sonsuza kadar Türk Varlığı’na armağan olacak.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene !!