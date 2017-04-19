TÜRKİYE’DE İLK DEFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ULUSAL KIRKIM ŞAMPİYONASI”NIN İKİNCİSİ,20-21 MAYIS’TA AKM’DE DÜZENLECEK..

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Türkiye'de ilk defa Beypazarı'nda gerçekleşen “Ulusal Kırkım Şampiyonası”nın ikincisi, 20-21 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenecek.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, geçen yılki “Ulusal Kırkım Şampiyonası”na, Türkiye'nin 7 bölgesinden katılım gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak, 2 senedir makineli kırkıma önem veriyoruz ve gelişmesi için gerekli eğitimleri düzenliyoruz. Bu kapsamda bazı kırkımcılarımıza makinelerini de hibe ettik. Geçen yılki şampiyonaya, 7 bölgeden yoğun bir katılım vardı. Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle, bu yıl şampiyonayı Ankara'nın merkezine getiriyoruz. Bu sayede, sadece kırkımla ilgilenenlerin değil, vatandaşlarımızın da bu eğlenceli yarışmayı görmesini istiyoruz.”

-TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN KATILIMCILAR BAŞVURUYOR

Bu yıl düzenlenecek 2. şampiyona için başvuruların aylar öncesinden başladığını belirten Güven, “Kırkımcılarımız da bu yıl için çok heyecanlı ve iddialı. Aylar öncesinden başvuru yapmaya başladılar. Şampiyona, adından da anlaşılacağı gibi, bu yıl da ulusal olacak ve Türkiye'nin her bölgesinden kendine güvenen tüm kırkımcılarımıza açık olacak. Bu kapsamda Ankara dışından da çok sayıda başvuru alıyoruz. Geçen yıl erkek kategorisinde birincilik Gaziantep'e, kadın kategorisinde ise Karaman'a gitmişti. Bu yıl hangi illerden, hangi kırkımcılarımız birinciliği sırtlayacak, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

-DERECEYE GİRENLER TEKLİF ALIYOR

Geçen yılki ilk şampiyonadan 7-8 ay sonra Yeni Zelanda ve Avustralya'dan dereceye giren kırkımcılara iş teklifi geldiğini ve bu tekliflerin kendilerini de heyecanlandırdığını hatırlatan Güven, şöyle devam etti:

“Kırkım, yaz aylarında yapılan bir işlemdir. Kırkımcılarımıza kışın da çalışabilecekleri bir imkan sunmak, bizlerin de düşüncesindeydi. Yapılan şampiyona sonrasında, mevsimin ülkemizin tersine yaşandığı Yeni Zelanda ve Avustralya’dan kırkımcılarımıza iş teklifi gelmesi, bizleri çok heyecanlandırdı. Bu ülkelerde kırkım, aralık ayında başlıyor. Bu sayede kırkımcılarımız, ülkemizde kırkım yapılmayan aylarda bu ülkelerde çalışıp, gelir elde edecek. Hem de orada yaşadıkları deneyimlerle Türkiye’ye dönerek, ülkemizde yapılan kırkımcılığa katkı sağlayacak. Dünya standartlarında kırkım yapan arkadaşlarımızın bu yıl da yurtdışından çağırılacağına inanıyorum. Gitmek isteyen kırkımcılarımıza, bizler de belediye olarak destek olmaktan gurur duyarız.”

-MAKİNELİ KIRKIMIN ÖNEMİ

Makineli kırkımın önemine de değinen Özgür Güven, hayvanlardan elde edilecek tiftik ve yapağının değerlenmesi için ilk adım olarak profesyonel, makineli ve uluslararası standartlarda kırkım yapılması gerektiğini söyledi. Makineli kırkımın, standardı yükselttiği gibi, zamandan da tasarruf edilmesini sağladığını bildiren Güven, elle bir koyunun 10-15 dakikada kırkılırken, makineyle 3-4 dakikada kırkılabildiğini, ayrıca makineyle kırkılan yünün veriminin daha fazla ve dünya standartlarında kalitede sonuç alındığını anlattı.