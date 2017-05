Ulusal Savunma Üniversitesi heyeti Türkiye'de inceleme gezisinde

Abdul Akbar

Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesinden (NDU) 27 üyeli bir heyet başlarında Tümgeneral Ghulam Qamar olmak üzere Yabancı Ülke İnceleme Gezisinin bir parçası olarak şu anda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Heyetin üyeleri arasında Pakistan silahlı kuvvetlerinden ve sivil hizmetlerden ve dost ülkelerden gelen Ulusal Güvenlik ve Savaş Dersinin katılımcıları bulunmaktadır.

Ankara'daki kalışı sırasında, NDU heyeti Türk Dışişleri Bakanlığını ve bağlı düşünce kuruluşu Stratejik Araştırmalar Merkezini (SAM) ziyaret etti ve Güney Asya ile ilgilenen Kıdemli Diplomatlarla, akademisyenlerle ve araştırmacılarla etkileşimde bulundu. Türk dış politikası hakkında ayrıntılı bir brifingden sonra Pakistan heyeti interaktif bir oturumda Türk katılımcılarla bölgesel ve küresel durum üzerine görüş alışverişinde bulundu. Heyet aynı zamanda NATO'ya bağlı Terörizme Karşı Savunma için Mükemmeliyet Merkezini ve bazı savunma sanayisi kuruluşlarını da ziyaret etti.

Heyetin Pakistan Büyükelçiliğini ziyareti sırasında, Büyükelçi Sohail Mahmood grubu çok yönlü Pakistan-Türkiye ilişkisinde büyüyen işbirliği üzerine bilgilendirdi. Kendisi başlıca odak noktası arttırılmış ticari ve ekonomik ilişkiye dayalı olan mükemmel kardeşlik bağlarını güçlü bir ortaklığa dönüştürmek için çabaların gösterildiğini vurguladı. Kendisi kapsamlı bir Pakistan-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının (FTA) sonuçlandırılmasında son aşamalarda olunduğunun bilgisini verdi. Aynı zamanda savunma sanayisi alanında devam eden ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verdi.

İstanbul'dayken, NDU heyeti Türk Milli Savunma Üniversitesini ziyaret edecektir. Üyeler aynı zamanda Türkiye'nin tanınmış düşünce kuruluşu Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezindeki hocalarla etkileşimlerde bulunacaktır.

NDU Pakistan'ın başlıca eğitim kurumlarından birisidir. Akademik ve araştırma uğraşlarında bir mükemmeliyet merkezi olarak tanınmıştır, stratejik düzeyde ulusal savunma üzerine politika girdileri sağlayan ve bir ulusal düşünce kuruluşu olarak hareket eden.

National Defence University delegation on a study tour to Turkey

A 27-member delegation of National Defence University (NDU) of Pakistan, headed by Major General Ghulam Qamar, is currently visiting Turkey as part of its Foreign Study Tour. Members of the delegation include participants of National Security and War Course, drawn from the Pakistan armed forces and civil services as well as officers from friendly countries.

During its stay in Ankara, the NDU delegation visited the Turkish Ministry of Foreign Affairs and its affiliated think-tank, Centre for Strategic Centre (SAM), and interacted with Senior Diplomats, academicians and researchers dealing with South Asia. After a detailed briefing on Turkish foreign policy, the Pakistan delegation in the interactive session, exchanged views on regional and global situation with the Turkish participants. The delegation also visited NATO-affiliated Centre of Excellence for Defence Against Terrorism as well as some defence industry establishments.

During the delegation’s visit to the Pakistan Embassy, Ambassador Sohail Mahmood briefed the group on growing cooperation in the multi-faceted Pakistan-Turkey relationship. He emphasized that efforts were underway to transform the excellent brotherly ties into a strong partnership, with a major focus on enhanced trade and economic relationship. He informed that a comprehensive Pakistan-Turkey Free Trade Agreement (FTA) was in the final stages of its conclusion. He also briefed about the ongoing and future projects in the defence industry field.

While in Istanbul, the NDU delegation would be visiting the Turkish National Defence University. The members would also have interaction with scholars at Turkey’s renowned think-tank, Wise Men Centre for Strategic Studies (BILGESAM).

NDU is one of Pakistan’s premier training institutions. It is renowned as a center of excellence in academic and research pursuits, providing policy inputs on national security at strategic level and acting as a national think-tank.