​Uluslararası Görme Engelliler Judo Şampiyonası Sincan'da düzenlendi

Sincan’da gerçekleştirilen Uluslararası Görme Engelliler Judo Şampiyonası müsabakaları, ülkelerin çekişmeli mücadelelerinin ardından son buldu. Sporcular madalyalarını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük’ün elinden aldı.

Uluslararası Görme Engelliler Judo Şampiyonası müsabakaları, Sincan’da gerçekleştirildi. Açılış töreninde Sincan Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterileri, büyük beğeni topladı. Ülkelerin çekişmeli mücadeleleri sonunda sporcular, madalyalarına ulaştı. Sporcuların ödüllerini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük takdim etti.

“SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKÇİSİYİZ”

Sporcuları tebrik eden Başkan Ercan, “Sincan Belediyesi olarak sporun ve sporcuların destekçisiyiz. Onların başarılı bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Ülkemize yeni sporcular kazandırmak hepimizin görevi. Bu amaçla ilçemize yakışacak modern bir spor kompleksinin yapımına hızla devam ediyoruz. 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak tesis, Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olacak. Burada yetişecek gençlerimizin, ileride adını başarılarla duyacağımız önemli sporcular olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Milli Takım Judo Antrenörü Ahmet Kambur ise “Her zaman yanımızda olan ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmamıza katkı sağlayan Sincan Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.