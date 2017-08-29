“Uluslararası İlaç ve Tıbbi Cihazlar Fuar ve Zirvesi (IPMS 2017)” 19-20 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek

Hatice Kasapoğlu / Editör

Uluslararası İlaç ve Tıbbi Cihazlar Fuarı ve Zirvesi (IPMS), T.C. Sağlık Bakanlığı Himayelerinde ve İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu stratejik ortaklığında, 19 – 20 Ekim 2017 tarihlerinde. Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi salonlarında gerçekleştirilecek IPMS, ülkemizde ilk kez ilaç ve tıbbi cihazlar sektörlerini Fuar ve Zirve bileşeni olarak tek bir çatı altında bir araya getirme özelliğine sahip olacak.

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını Ankara'da buluşturacak olan IPMS'de, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumları bir araya getirilerek sektörün genel durumu ele alınacak. Mevcut durum değerlendirilmesinin yapılıp kalkınma planlarının masaya yatırılacağı bir platform oluşturularak, sektörel aksaklıklara çözüm aranacak.

Ana teması “ Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Programı ” olarak belirlenen “Uluslararası İlaç ve Tıbbi Cihazlar Fuarı ve Zirvesi”nde, akademik oturumların yanı sıra, ilaç ve tıbbi cihaz sektör temsilcilerinin fuar’da stant kurumları ile tanıtımları gerçekleştirilecek.

IPMS Danışma Kurulu Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün açılış konuşmalarını gerçekleştireceği IPMS' de işlenecek konular arasında;

“Yerli Üretim ve İstihdam, Yerelleşme, Tıbbi Cihazların Doğru ve Efektif Kullanımı, Sağlıkta Dönüşüm II. Faz ve 11. Kalkınma Planı İlaç Sektöründe 2023 Vizyon Hedefleri, Medikal Sağlık Turizmi ve Termal Turizm, Sağlık Sektöründe Yatırım ve Finansman, Eczacılık Düzenlemeleri ve Ödenekleri, Türkiye Ekonomisinde Medikal Sektörün Konumu, Sağlık Eğitimleri, Medikal ve İlaç Sektöründe Biyoteknoloji, Şehir Hastanelerinin Kamu Düzenine Katkıları ve Etkileri, Medikal ve Tıbbi Cihaz Yazılımları ile Devlet Destekleri, Ar-Ge Teşvikleri ve Yatırım Bölgeleri” yer almakta.

Zirveye, ülkemizden çeşitli bakanlık üst düzey temsilcileri dışında yabancı devlet ve hükümet temsilcileri, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren şirketler, bürokratlar, doktorlar, akademisyenler, ekonomistler ile yabancı yatırımcı temsilcilerinin aktif katılımı beklenmekte.