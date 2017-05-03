Çankaya Belediyesinin destekçileri arasında bulunan ve bu sene 12’ncisi düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali “cesaret” teması ile yola çıktı.

Çeşitli kuruluş ve kurumların yanı sıra Çankaya Belediyesinin de 12 yıldan bu yana destek verdiği Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak 7 Mayıs’a dek sürecek festivalde 15 farklı ülkeden 44 yerli, 17 yabancı olmak üzere 61 film sanatseverlerle buluşacak. Emek ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın hemen ertesinde başlayan festivale Çankaya Belediyesi de ev sahipliği yaparak katkıda bulunuyor.

Açılışta festival komitesi adına bir konuşma yapan ve kürsüye kızıyla birlikte çıkan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, “Cesarete ihtiyacım olduğu zamanlarda kızım hep yanı başımda oldu. Festival temasından da anlaşılacağı üzere bizim birbirimize cesareti bulaştırmaya ihtiyacımız var. Cesarete her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu şu günlerde bu tür festivallerin yollarına devam etmeleri dileğiyle nice festivallerde buluşalım” diye konuştu.

Festival açılışı ‘Halkın Sanatçısı Halkın Savaşçısı Yılmaz Güney’ belgeseli ile son buldu.