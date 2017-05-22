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Uluslararası Lösemili Çocukları Haftası 27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında hayata geçiyor

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Svetlana Williams

Tüm dünyada aynı kaderi paylaşan insanlığın en masum bireyleridir çocuklar. Kurulduğu günden bu yana her yıl artış gösteren kanser vakalarının önüne geçmek,çocuk ve yetişkin insanımızı kansere karşı korumak, toplum için farkındalık yaratmak LÖSEV’in en önemli amaçlarındandır.

Bu amaç doğrultusunda LÖSEV,  16. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı tüm yurt genelinde birbirinden renkli birçok etkinlikle hayata geçirmeye hazırlanıyor.  Tüm kahramanların katılımı ile kutlanacak hafta 27 Mayıs – 2 Haziran 2017 tarihleri arasında “Lösemi ve kanserle savaşta sen de gönüllü ol!” sloganı ile gerçekleştirilecek. Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek olan etkinliklerde de lösemi ve kanseri yenmiş ya da hala mücadele eden çocuk veya yetişkinler ile gönüllüler lösemili çocukların sorunlarını dile getirilerek, hastalığa dikkat çekecekler.

Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Gürcistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Litvanya, Romanya,

Singapur, Sırbistan, Tacikistan, Ukrayna’dan gelecek lösemiyi yenmiş kahramanlar ile anneleri, Ankara, Nevşehir ve Antalya’daki programlarda LÖSEV çocukları ile buluşacak, ayrı dilleri konuşan ancak aynı hastalığı ve çaresizlikleri yaşamış, aynı savaşı kazanmış çocuklar ve anneleri bir araya gelerek seslerini tüm dünyaya duyuracaklar.

Uluslararası Lösemili Çocukları Haftası 27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında hayata geçiyorHaftanın Hedefleri Tüm Dünyada Önemli Sorulara Işık Tutacak

  • 16. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ile amaçlanan dünyada hızla artış gösteren lösemi ve kanser vakalarına küresel bir farkındalık yaratmak,
  • Löseminin tedavi edilebilir ancak maddi ve manevi açıdan oldukça yıpratıcı bir süreç olduğunun anlatılması,tedavide psikolojik desteğin ilaçlar kadar etkili olduğunu vurgulamak,
  • İyileşen çocuklarımızınhayata bağlanmasürecinin kamuoyu ile paylaşılarak kanser ile ilgili toplum üzerinde ki negatif algıyı azaltmak ve toplumsal morali yükseltmek,
  • Lösemili çocukların ve ailelerininortak problemlerini küresel bir platformda dile getirilerek kalıcı çözümler üretmek,
  • Lösemili çocuklar ve aileleri arasındaki dayanışmayı arttırmaya yönelikküresel bir platform oluşturmak,
  • 2017 Sevgi Yılı kapsamında lösemi ve kanser hastaları için gönüllü çalışmalarının birbirinden farklı ve renkli etkinliklerle desteklenerek birlik duygusunun vurgulanması amaçlanmaktadır.

16. ULUSLARARASI LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

PROGRAMLAR

ANKARA Genel Programı

26 Mayıs Cuma                      “Hoşgeldiniz” Yemeği

27 Mayıs Cumartesi               Panayır, Bilimsel Etkinlikler ve Açılış Resepsiyonu

28 Mayıs Pazar                       Anıtkabir Ziyareti,

29 Mayıs Pazartesi                Nevşehir Turu, Çömlek Yapımı, Kapadokya Gezisi

30 Mayıs Salı                          Antalya, Türk Kardeşleri ile konuk çocukların buluşması, Su Sporları ve Şehir Turu, Oyun Parkı Ziyareti

31 Mayıs Çarşamba               Antalya Şehir Turu, Doğa Yürüyüşü, Dino Park Eğlence Merkezi, Binicilik ve Animasyon Gösterileri

1 Haziran Perşembe              Tekne Turu, Sürpriz Etkinlikler,  Gala Gecesi

2 Haziran Cuma                     Vedalaşma …

Etkinlik Haftası Boyunca Hayat Geçirilecek Sunum ve Seminer Konuları;

Hafta boyunca; Kanser Nedir? Neden Lösemi Olduk? En Uygun Tedaviyi Alabiliyor muyuz? Neden %100 İyileşme Sağlanamıyor? Lösemi Tedavisi ve Sonrası Neler Yapılmalı?, Lösemiyle Savaşta Gönüllü Olarak Neler Yapabiliriz? Toplumların Sorumluluğu Ne Olmalıdır? Bütün Dünyada Maske Kardeşliği Olabilir mi? Lösemili Çocuk mu Lösemili Aile mi? Lösemide Genetik Mucizeler Neler? İyileşen Çocuklarımızı Hangi Görevler Bekliyor? Konuları uzmanların sunumunda konuklarla masaya yatırılacak.

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