Uluslararası ödüllü usta sanatçı Gencay Kasapçı, hayatını kaybetti

Halim Utlu / Gazeteci

Uluslararası usta sanatçılarımızdan ve uluslararası ödüllü Gencay Kasapçı 'yı maalesef kaybettik.Tüm sanat camiasının başı sağolsun...

Türkiye’yi dünyanın birçok ülkesinde temsil eden ve uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunan ünlü sanatçı Gencay Kasapçı, yaşlılığa bağlı geçirdiği hastalık sonucunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırıldı. Hastande vücudu tedaviye cevap vermeyen Kasapçı, yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Gencay Kasapçı , MERSİN’de oturuyordu ve 1 çocuk annesi idi.

9 Mart 1933'de Ankara’da doğdu

Gencay Kasapçı, 9 Mart 1933'de Ankara’da doğdu.Bulgaristan göçmeni kimya öğretmeni Vicdani Ataseven ile ilkokul öğretmeni İstanbul’lu Şaziment Hanımın kızıdır.Babası Ataseven’in Balıkesir Lisesi Müdürlüğü yaptığı dönemde, evleri okul bahçesi içinde olduğu için, henüz 3 yaşındayken kendisini okul yaşamının içinde buldu.

(1936 -1940). Resim öğretmeni Ressam Kemal Zeren, küçük Gencay’ı kürsüye oturtur, derslerinde modellik yaptırtırdı.

Güzel havalarda da peysaja çıkan öğrencilerle, doğada resim yapmaya başladı. 1939'da, babasının İstanbul’a tayini ile aile Kuzguncuk’a yerleşti. 1944’te Kuzguncuk Marko Paşa İlkokulu’ndan,1947’de de Üsküdar Fıstık Ağacı Ortaokulu’ndan mezun oldu.

1957’de Ankara’da Sanat Sevenler Derneği’nde ilk sergisini açtı

1950'de İstanbul Kız Lisesi’ni bitirdi, İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Resim Bölümüne girerek,

1954’de üstün başarıyla tamamladıktan sonra, Ankara’ya yerleşti. 1957’de Ankara’da Sanat Sevenler Derneği’nde ilk sergisini açtı. Ankara’da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde 1 yıl Prof. Ekrem Akurgal önderliğinde klasik arkeoloji okudu.

1959’da İtalyan Hükümeti’nden kazandığı bursla Floransa’ya gitti. Floransa Akademisi’nde Prof. Collacichi ile fresk ve mozaik çalıştı.1960 yılında, bursu bittikten sonra Roma’ya yerleşti ve kendi atölyesini kurdu. Kısa bir süre, Mondadori ve Vallecchi Yayınevine hikâyeler resimledi. Mondadori Yayınevi’nde Gianna Manzini’nin “Barka d’Noe” kitabının kapağını yaptı. Roma’da Fondazione Ernesto Besso’da ilk yurtdışı kişisel sergisini açtı.

Uluslararası Premio Gubbio Desen Yarışması’nda birinci oldu

Bu arada Sırp sanatçı Mira Brtka ve Milena Cubrakoviç ile Japon sanatçı Nobuya Abe’nin atölyesine devam etti.

Gencay’ın resimlerinde dönüm noktası olan değişim, bu döneme rastlar. Roma, Avezzano ve Gubbio Resim Yarışmalarına davet edildi. Genova ‘da Galeri Rotta’da karma sergiye katıldı. Galleria d’Arte del Palazzo della Esposizione ‘de diğer Türk Sanatçılarla bir sergi açtı.

Uluslararası Premio Gubbio Resim Yarışması’nda ikinci oldu.1961’de Uluslararası Premio Gubbio Desen Yarışması’nda birincilik ödülü aldı. Ascona’da Premio Europa’ya davet edildi. 1962’de Venedik’te Carlo Cardazzo ile tanıştı ve İl Cavallino Galerisi’nde kişisel sergisini açtı. Milano’da Cadario Galeri’de, Abe, Colombo, Mondrian, Picasso, Twombly ve Fontana’nın da eserlerinin yer aldığı ”Mostra dei Contrasti” sergisine davet edildi.1963’de Romada , Liverani’ye ait La Salita Galerisi’nde kişisel sergisini açtı.

IV-V. Rasegna d’Arte Figuratifi Roma e del Lazio Sergilerine eserleri seçildi

1964’de Floransa’da, Palazzo Strozzi’deki “Mostra Mercato Nazionale Contemporaneo”ya katıldı. 1964 ve 1965 yıllarında ”Palazzo della Espozisione” Roma’da açılan” IV-V. Rasegna d’Arte Figuratifi Roma e del Lazio Sergilerine eserleri seçildi. Aynı yıllarda Rimini’de yapılan ”Convegna Internazionale Artisti e Critici d’Arte” toplantısına Türk Sanatçısı olarak davet edildi.1964’de“II Festival des Arts Plastiques de la Cote d’azur”a Abe, Carla Accardi, Pietro Consagra, Novelli, Dorazio ile birlikte tüm İtalya’dan davet edilen 33 sanatçı arasında yer aldı.

Aynı yıl Roma’da Scorpio Galerisi’nde Mira Brtka ve Frankini ile üçlü bir sergi açtı.1966’da Roma’da” Il Segno” Galerisinde, Abe, Fontana, Uecker, Burri, Afro, Arp, Kandinski, Chagall, Braque’ın eserlerinin de yer aldığı ‘’Zero Avangarde” Sergisi’ne davet edildi.

Seramik ve mozaikten oluşan büyük duvar resimleri yaptı

1966’da Türkiye’ye döndü. Ülkenin ekonomik ve siyasal koşulları nedeniyle, yurtdışı ile bağlantılarını kesmek zorunda kaldı. Daha sonra Türkiye’de Abdullah Kasapcı ile evlendi.1963-1968 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesine, Ziraat Bankası ve Şekerbank’ın Kızılay Şubelerine seramik ve mozaikten oluşan büyük duvar resimleri yaptı.

Ayrıca, İstanbul’da Divan ve Etap Marmara Otellerine ve Ankara’da İş Bankası Genel Müdürlüğüne, kendi yarattığı özgün teknikleri kullanarak, nazar boncukları çalıştı. Maalesef bu eserlerden, ODTÜ’deki dışında hiçbirinin şu anda nerede olduğu bilinmiyor.1976–1983 yıllarında Ankara Vakko Sanat Galerisi Sanat Danışmanlığı ve yöneticiliğini yaptı ve pek çok genç sanatçının sanat ortamında tanınmasını sağladı.

Mi-Ge Sanat Galerisi’ni 1983'te kurdu

1983’de Mine Özman’la birlikte Mi-Ge Sanat Galerisi’ni kurdu.1994-1995’de Mersin’e “Özgürlük” ve “Portakal Ağacı” Anıtlarını yaptı.1994–2000 arasında İstanbul’da Galeri Replika’nın Sanat Danışmanlığını yürüttü..Kasapcı, nazar boncuklarını, eserlerinde kullanan ilk sanatçı olarak bilinir. 1954’de tek model ve renkte üretilen boncukları yapan fırınları bularak, daha fazla renk ve form kullanmaları için ikna etti ve üretimi daha sanatsal bir boyuta getirmelerine yardımcı oldu.

1958’de nazar boncuklarını kullanarak yaptığı ve Turizm Bakanlığının satın aldığı masa, Brüksel Fuarı Türkiye Pavyonu’nda teşhir edildi. Yine nazar boncuklarıyla 1968’de İstanbul’da Divan Oteli için ürettiği masa yüzleri de, özgün örnekler arasında yerini aldı.. Ancak günümüzde bu örnekler, restorasyon sırasında yapılan değişikliklerde kayboldu.

Ege Yöresinde halen birçok aile geçimini nazar boncuğu yaparak ve ihraç ederek kazanıyor. UNICEF, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), TAP (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) tarafından resimleri kart olarak basıldı.Gencay Kasapcı, çalışmalarını Mersin’deki atölyesinde sürdürüyordu.

Kazandığı ödüller

2013 İzmir 5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, Ustaya Saygı (Master) Ödülü,

2013 ÇAĞSAV Çağdaş Sanatlar Merkezi Sanat Ödülü,

2013 Mersin Uluslararası Müzik Festivali Sanat Ödülü,

2011 Dünya Kadınlar Günü, Mersin Soroptimist Kulübü, Yılın Başarılı Kadın Ödülü,

2009 Mersin Rotary Kulüp Meslek Hizmet Ödülü,

2007 Mersin Kızkalesi Rotary Kulüp Meslek Hizmet Ödülü,

2003 Kültür Bakanlığı 64. Resim ve Heykel Yarışması Başarı Ödülü,

1983 Vakko Resim Yarışması Mansiyon,

1980 Ev Dekorasyon Resim Yarışması Başarı Ödülü,

1974 DYO Resim Yarışması Ödülü,

1961 Uluslararası Gubbio Desen Yarışması Birincilik Ödülü, İtalya

1960 Uluslararası Gubbio Resim Yarışması İkincilik Ödülü, İtalya.

Kişisel sergilerden seçmeler

2017 "Zero - 1960-2016", Fondazione Museo, İtalya

2016 "Zero - 1960-2016", Russo Art Gallery, İstanbul

2015 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Altın Yunus Sanat Galerisi, İzmir

2015 "Noktanın Sonsuzluğu 2", Galeri Selvin, İstanbul

2013 5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, İzmir

2013 "Sanatla Bir Ömür 65 Yıl", Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul

2012 Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, İzmir

2012 "Noktanın Sonsuzluğu", Görüntü Sanat Galerisi, Adana

2010 "6. On Yıl", Nurol Sanat Galerisi, Ankara, Bodrum

2010 "6. On Yıl", Ormo Sanat Galerisi, İstanbul

2010 "Optik ve Objektif", Altamira Sanat Galerisi - Mersin Resim ve Heykel Müzesi, Mersin

2009 Bait Al-Baranda Müzesi Sergi Salonu, Muskat, Umman

2008 Kasım "60 Yıl ve Ötesi" Retrospektif sergi, CKM Kültür Merkezi, İstanbul

2008 Galeri Selvin, İstanbul

2008 Ankart 2008, Nurol Sanat Galerisi, Ankara

2008 Görüntü Sanat Galerisi, Adana

2007 "The International Exhibition of Contemporary Art Balkanart 2007" Zlatno Oko Galeri, Novi Sad Sırbistan

2006 Turkish Center, Culture and Tourism Office Gallery, New York - ABD(Davet),

2006 Broadway Gallery, New York - ABD

2006 The Ninth Street Gallery, Washington - ABD (Davet),

2006 " Yarım Yüzyıldan Seçmeler" Altamira Sanat Galerisi & Resim ve Heykel Müzesi, Mersin

2006 " Neden, Nereden, Nasıl" Art Home Sanat Galerisi, İstanbul

2006 İDEA Sanat Galerisi, Konya

2005 Leonardo Sanat Galerisi, İstanbul

2005 ArtSumer Modern Sanat Galerisi, İstanbul

2004 "Barış ve Sevgi için", Toyan Galeri, İstanbul Sanat Fuarı, Toyan Galeri

2004 Selçuk Yaşar Müzesi, İzmir

2004 " V. Mevsim" İlayda Sanat Galerisi, Ankara

2004 Orkun Ozan Sanat Galerisi, Antalya

2004 Altamira Sanat Galerisi, Mersin

2003 Görüntü Sanat Galerisi, Adana

2003 " V. Mevsim" Galeri Artist, İstanbul

2002 "Yarım Yüzyılın Desenleri+Yeni Resimler" Toyan Sanat Galerisi, Ankara

2001 Altamira Sanat Galerisi, Mersin

2001 Galeri Artı, Ankara

2000 Galeri Replika, İstanbul

2000 Orkun Ozan Sanat Galerisi, Antalya

2000 "Ağacın Öyküsü", Kibele Sanat Galerisi, Eskişehir

2000 "Kuşlar, Yapraklar ve Ağaçlar", Galeri Selvin, İstanbul

1999 İstanbul 9. Sanat Fuarı, Mi-Ge Sanat Galerisi

1999 Galeri Replika, İstanbul

1999 Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, Altınyunus-Çeşme

1999 " Kuşlar, Yapraklar ve Ağaçlar" Arda Sanat Galerisi, Ankara

1998 Emlak Bankası Sanat Galerisi, Ankara

1998 İçel Sanat Kulübü, Mersin

1997 Toprakbank Sanat Galerisi, İstanbul - Ankara

1996 Galeri Transparan, Ankara

1996 Akpınar Galeri, Ankara

1996 Replika Sanat Galerisi, İstanbul

1995 Selçuk Yaşar Müzesi, Ankara

1995 Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, Altınyunus-Çeşme

1994 " Sanatla 45. Yıl" Belediye Sanat Galerisi, Mersin

1994 " Sanatla 45 Yıl" Garanti Sanat Galerisi, İstanbul

1994 " Sanatla 45 Yıl" Cemal Reşit Rey Galerisi, İstanbul

1993 Türkiye İş Bankası Sanat Galerisi, Ankara

1992 " Varlık Aynası" SANART kapsamında Turkuaz Galerisi, Ankara

1991 Galeri Selvin, Ankara

1991 Almelek Galerisi, İstanbul

1991 Leonardo Sanat Galerisi, İzmir

1989 Galeri Lebriz, İstanbul

1989 Gorbon Sanat Galerisi, İstanbul

1989 Galeri Selvin, Ankara

1989 Emlak Bankası Sanat Galerisi, Ankara

1988 Galeri Nev, Ankara

1988 Artizan Galerisi, İstanbul

1987 Türk-Alman Derneği, Ankara

1984 Artizan Galerisi, Ankara

1983 Mi-Ge Galerisi, Ankara

1982 Vakko Sanat Galerisi, İzmir

1982 Bedri Rahmi Galerisi, İstanbul

1981 O.D.T.Ü. Sanat Galerisi, Ankara

1981 Vakko Sanat Galerisi, Ankara

1980 Die Brücke Galerisi, Köln

1980 Belediye Galerisi, Mersin

1980 Türk-Amerikan Derneği, Ankara

1979 Galata Sanat Galerisi, İstanbul

1979 Vakko Sanat Galerisi, İzmir - Ankara - İstanbul

1974 Bi-Ze Galerisi, İstanbul

1974 Artizan Galerisi, Ankara

1972 Türk-Amerikan Derneği, Ankara

1970 Galeri OR-AN (Yapı Endüstri Merkezi), Ankara

1969 Türk-Amerikan Derneği, Ankara

1967 Türk-Alman Kültür Merkezi, İstanbul

1967 Türk-Amerikan Derneği, Ankara

1967 Doğuş Galerisi, Ankara

1963 La Salita Galerisi, Roma

1963 Galeri Milar, Ankara

1962 II Cavallino Galerisi, Venedik

1962 Şehir Galerisi, İstanbul

1960 Fondaziono Ernesto Besso, Roma

1958 Türk-Alman Kültür Merkezi, İstanbul

1957 Sanat Sevenler Derneği, Ankara