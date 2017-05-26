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Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 8.’si kapsamında Keçiören’de özel programlar düzenlenecek

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Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 8.’si kapsamında Keçiören’de özel programlar düzenlenecek
Keçiören Belediyesi dünya ülkelerini, Ramazan coşkusunu beraber yaşamak için Keçiören’de buluşturuyor.

7 yıldır gelenekselleşen Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 8.’si kapsamında Keçiören’de özel programlar düzenlenecek. Bu yıl “Dünyanın Evi Keçiören” konseptiyle etkinliklere 16 ülke,  14 hemşehri derneği katılacak.

 

10 MAHALLE İFTARI

"Mahallede iftar var" temasıyla 10 ayrı mahallede iftar sofraları kurulacak, açılış iftarı ile birlikte bu iftarlarla 42 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Kalaba Kent Meydanında kurulan etkinlik alanında Ramazan - ı Şerif'in ilk gününde Türküğ Müzik Topluluğu  sahne alacak.

 

Ramazan boyunca sürecek uluslararası etkinliklerde her gün iftar sonrası Kalaba Kent Meydanında bir araya gelinecek.

 

55 SATIŞ STANDI KURULUYOR

Keçiören Belediyesi, etkinliklerin yapılacağı Kalaba Kent Meydanında hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların ürünlerini sergilemesi ve satış yapabilmesi amacıyla her biri 9 m²'lik 55 tane stand kuruluyor. Toplum yararına faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve vakıflar için ise 9 m²lik 12 adet stand ayrıldı.

 

Keçiören'in güzelliklerini, kültürünü katılımcılara "Keçiören evi" adıyla tanıtan standla birlikte toplam 25 m²lik 8 stand ise şehir ve katılımcı ülkelere tahsis edilecek.

 

"BİRLİK VE BERABERLİKLE RAMAZANI KARŞILAMAYA HAZIRIZ"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak hazırlıklarla ilgili şunları söyledi; "Ramazan’ın bereketini beraber yaşamak adına yurtdışından gelen kardeş ülkelerimizi ve Anadolu’nun güzelliğini bizlerle paylaşacak olan dost, kardeş şehirlerimizi Keçiören’de misafir edeceğiz ve güzel programlar yapacağız. Gönül coğrafyamızda yer alan, dinimizin ve kültürümüzün ortak olduğu kardeşlerimizle  11 ayın sultanı Ramazanı karşılamaya hazırız. Patentini aldığımız Türkiye'de ilk ve tek olan Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizle yine gönül köprüleri kuracak, unutulmaz bir Ramazan yaşatacağız. Tanıtım stantlarımızda ülkeler ve şehirlerimiz kültürel değerlerini anlatma fırsatı yakalarken, satış stantlarımız da kazancın, bereketin simgesi olacak. İftarlarla da yine mahalleleri aynı sofra etrafında buluşturacağız. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde paylaşarak ve yardımlaşarak Ramazanı hep birlikte idrak edeceğiz. Bu mübarek ay aynı zamanda açların, yoksulların unutulmaması gereken bir paylaşma ayıdır. Her birimiz Müslüman olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Bu ayın ülkemize ve bütün ümmete hayırlar getirmesini diliyorum. " dedi.

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