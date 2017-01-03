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Uluslararası ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, yılın ilk konseri için Başkent'te...

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Uluslararası ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, yılın ilk konseri için Başkent'te...
Aşkın, Beethoven'in ünlü“Kreutzer”sonatını da seslendirecek…

Müzik dünyasında  tanınan ve bilinen ünlü keman virtüözümüz Cihat Aşkın, piyanist Can Okan'la birlikte, 

10 Ocak 2017'de Ankara'daki Erimtan "Salı Konserleri"ne hazırlanıyor.

Ankara Kalesi’ndeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin, 2017'nin ilk Salı Konserinin konuğu olacak Cihat Aşkın, iki bölümden oluşan bir programla dinleyicinin huzuruna çıkıyor.

 

Batı klasik eserleri seslendiriliyor

Konserin ilk bölümünde Batı klasik müzik bestecilerinin eserlerine yer verecek olan Aşkın, L.V.Beethoven'in ünlü “Kreutzer” sonatını da seslendirecek.

Tolstoy'un aynı adlı romanına da ilham veren bu sonatı, Beethoven, 1802-1803 yıllarında yazmıştı. Özellikle ilk bölümün keman partisyonunun zorluğu ile dikkati çeken bu sonatı besteci, dönemin ünlü keman virtüozu F. R. Kreutzer'e adadı ve eser kemancının adıyla anılmaya başladı..

 

2.bölümde Sarı Gelin ve Gelino var

Bu önemli konserin ikinci kısmında ünlü virtüözümüz Cihat Aşkın, Türk eserlerine yer veriyor.Muammer Sun'un Keman ve Piyano İçin Üç Parça'sı ile Aşkın'ın Sarı Gelin düzenlemesinin yer alacağı bu bölümle tamamlanacak olan konser, yaklaşık 75 dakika sürüyor. 

Konserin biletlerinin, müze gişesi ve  internette Biletix'te satışa sunulduğu ifade ediliyor.(Halim UTLU)

 

10 Ocak 2017 konser programı şöyle; 

CİHAT AŞKIN, Keman / CAN OKAN, PİYANO,

HECTOR BERLİOZ (1803-1869) / Rüya ve Kapris Op.8,

L.V. BEETHOVEN (1770-1827) / Keman ve Piyano için Sonat No 9. Op 47 'Kreutzer',

ARVO PART  (1935-) / Frates,

MUAMMER SUN (1932- ) / Keman ve Piyano için Üç Parça / Türkü / Şarkı/ Köçekçe,

ÜÇ MİNYATÜR / Sarı Gelin (Düzenleme: Cihat Aşkın),

Gelino (Düzenleme: Salih Kartal),

Kız belin incedir ince (Düzenleme: Cihat Aşkın).

(Halim UTLU)

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