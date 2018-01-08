Ulus’ta esnaf mağdur edilmemeli

Turgay Baştuğ

Bu alan, 04.08.2016 tarihinde SGK Başkanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Bu protokol kapsamında Anafartalar Çarşısı , Ulus İşhanı , Gençlik Spor Genel Müdürlüğü binası ve Ulus Sebze Hali ’nin yıkılması öngörülmektedir.

YAPILARIN DURUMU DİKKATE ALINMALI

Öncelikle bu bölgede alan tanımı yapılmalı ve kentin gereksinimleri iyi irdelenmelidir. Yapıların yıkılması için gereken neden varsa ortaya konmalı, yıkım gerekmiyorsa tadilat veya restorasyon durumları dikkate alınmalıdır.

Protokol kapsamında ilgili bölge 203.509.029.00 TL bedel ile devredilmiştir. Yalnızca Anafartalar Çarşısı cadde dükkanları bu bedeli etmektedir. Bunun dışında iki büyük çarşı, iki büyük bina olmak üzere toplam 900 ünite bulunmaktadır. Söz konusu alanda yaklaşık olarak 600 esnaf ve 3000 çalışan bulunmaktadır. Kendileriyle diyalog kurulmaması ve görüşlerinin alınmaması üretici konumundaki esnafı çok mağdur etmektedir.

Bir an evvel bu insanlarla doğrudan diyaloğa geçilmeli, belirsizlikler giderilmeli, bölge esnafı mağdur edilmeden bu süreç yürütülmelidir.

Bu bölgeye yapılacak en büyük haksızlık, belirsizlik ve bundan kaynaklı plansızlık olacaktır. Eğer ki, ‘Göç yolda dizilir’ mantığıyla hareket edilirse, bu kıymetli bölgeyi bekleyen büyük bir felaket var demektir. İskitler Kazım Karabekir Caddesi bölgesinde yıllar önce tahliyeler ve yıkımlar başladı. Zaman uzadıkça ve kağıt üzerindeki projeler hayata geçmeyince, bölgedeki metruk binalar ve molozlar, uyuşturucu tacirleri başta olmak üzere her türlü pisliğe ve çirkinliğe mekan oluşturdu.

ANKARA İÇİN TARİHİ FIRSAT

Hepimiz bilmekteyiz ki; Ulus Cumhuriyet tarihinin en önemli sembollerinden biri olmakla birlikte, Cumhuriyet öncesinden de birçok yapıyı içinde barındıran Ankara’nın en geniş kültür envanterine sahip önemli bir bölgesidir.

Ulus’un genel manada eski önemine kavuşması, tarihi dokusuna özen gösterilmek şartıyla düzenlemeler yapılması; bugünkü eskimiş, yıpranmış, gözden çıkarılmış, kaderine terk edilmiş görüntüsünden ziyade, Türkiye Cumhuriyet’inin Başkentine yakışır bir güzelliğe kavuşması hepimizin arzusudur.

ULUS, BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİDİR

Atatürk Zafer Anıtı’nın önünde fotoğraf çektirmeyen, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünden geçmeyen, Hacı Bayram Camii başta olmak üzere Ulus’ta bulunan onlarca türbe ve anıtı ziyaret etmeyen kişi sayısı çok azdır. Bu nedenle Ulus, bu milletin tarihi mirası, öz malıdır. Ankara’da yaşayan herkes Ulus’a bu bilinçle sahip çıkmalıdır. Ulus ’a dair bir şey yapılacak, bir çivi dahi çakılacaksa bu bir kişi veya kurumun değil, ortak akılın marifetiyle yapılmalıdır.

Ulus’ta yapılacak düzenlemeyle ilgili Ankara Valiliği’nin başkanlığında belediyelerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının paydaş olduğu, ortak akılla üretilmiş, hiç kimsenin daha sonra dava açmak, itiraz etmek yoluyla işi yavaşlatmadığı; ranta, illegal yapılara veya diğer olumsuzluklara zemin hazırlamayan örnek bir projenin hayata geçirilmesi lazımdır.

Hepimiz bu şehrin 24 saat yaşayan alanlarının olmadığından şikâyet ederiz. Tarihi dokusu ile inanç turizmine açık kıymetli eserleri ile alt yapısı, çevre düzenlemesi yapılmış, otopark ve sosyal yaşam alanları planlanmış yaşayan bir Ulus inşa edilirse, hem atalarımızdan aldığımız önemli bir mirası gelecek nesillere düzgün bir şekilde aktarmış oluruz, hem de Başkenti bu anlamda turizmin ve huzurun merkezi haline getirmeyi başarmış oluruz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak, en ince ayrıntısına kadar düşünülen ve halkın nefes alacağı Ulus ’a katkı sunacak, mevcut binaların dokusuyla uyumlu ve bölge esnafının ve halkın içinde olacağı bir anlayışı kabul ederiz.

Diğer taraftan halkta ve esnafta oluşacak hiçbir mağduriyete de rıza göstermeyiz. Ankara’yı ve Ankaralıyı ilgilendiren her konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz.