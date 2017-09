Mahir Özel

Bayramı yine acı, zulüm için de esaret altın da geçiren Musul, Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu, Halep ve Türk dünyasında ki tüm soydaşlarıma, Arakan’da tüm dünyanın gözleri önün de katliama uğrayan din kardeşlerime huzurlarınızdan Yüce Türk Milletin en halisane temennilerini, dualarını ve desteklerini iletiyorum..

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli pazarlıklar esasen Türkiye temalı, odaklıdır. Bütün dikkatler ülkemize çevrilmiştir. Oklar üzerimize yönelmiştir..

Kuzey ırak Referandumu Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır. Kandil, Sincar yok edilmelidir..

Tahakkümün duvarlarını yıkmak, zalimin zulmünü gömmek, kötülüğün belini kırmak hepimizin mükellefiyetidir.

Kerkük deyince gözleri yaşaran, Musul deyince heyecan duyan, Telafer, Tuzhurmatu sözleriyle coşan yiğit ve fedakar yürekler var bu ülkede.. Ülkücü hareketin lideri, MHP genel başkanı umur görmüş, bilge devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli’ nin bu tarihe ve geleceğe ışık tutan sözleri mutlaka özenle, itina ile dikkate alınmalıdır.

Umudun bittiği yer de Türk'ün kudreti başlar.. Sakarya Zaferi Türk gücünün şaha kalktığı yerdir.. Biliyoruz ki şu salonda bulunan veya Türk Yurdunda yaşayan her birey, atalarının duyduğu coşku ve heyecanı, Sakarya Zaferinin dünya tarihine en uzun meydan muharebesi olarak mühür vurduğu bu toprakların evlatları olarak her an duymaktadır..

Türkün büyük zaferinin, Türk yurdunun her köşesin de için de bulunduğumuz “ Büyük Sakarya Zaferi Haftası ” olarak kutlanılarak öne alınması yönünde daha aktif çabalar ve girişimlerde bulunulmasına, her birimizin için öncelikli görevi olacağına inancımız tamdır.

Huzurunuzda, Türk varlığının kurtuluşu ve Türk Devletinin kuruluş sebebi Büyük Sakarya Zaferi’ni; kahramanı Ata’larının izinde olmayı ülkü edinen, bu toprakların onurlu bir evladı olarak kutluyorum..

Ne Mutlu Türk’üm Diyene.