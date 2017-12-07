Umut ışığı olmaya devam ediyorlar

Alisa Çiçek Akyol

"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’’ sloganıyla yola çıkan UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu bu kezde küçük Ayşegül’e umut oldu. Yaklaşık 3 ay önce UTEF, Ayşegül’ün sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak daha uygun özellikteki tekerlekli sandalye hediyesini Ayşegül’ün annesi Rukiye Karaduman’a teslim etti. Sandalyelerin teslimi anında duygulu anlar yaşandı. Sandalyesine kavuşan Ayşegül ve annesinin çok mutlu oldular.

UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı M.Mete Kaçar Konuşmasında “Engelli vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinçleri bizim sevincimizdir. Bu vatandaşlarımız yürüme dışındaki diğer tüm engelleri bu tekerlekli sandalyeler ile aşıyorlar, hayata bu sandalyelerle tutunup tekrar adapte oluyorlar. O yüzden böyle bir çalışmaya muvaffak kıldığı için Mevlama sonsuz şükürler, neylerse mevlam güzel eğler. Destek veren başta Seçkinler Mini Kolejin sahibi Sayın Seray Tuzcu ve tüm personeline, destek olan velilerine ve herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle çalışmalarımızın devamı gelecek” dedi.

UTEF Genel Başkan Yardımcısı ve Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya ise "Böyle mutlu bir olayı gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. UTEF ve Leman Gebizli Derneği olarak birçok kişiye umut ışığı olmaya devam ediyoruz. Bu küçük sevimli kızımıza daha önce bir adet tekerlekli sandalye tesliminde bulunmuştuk fakat Ayşegül’ün sağlık probleminden kaynaklı olarak daha farklı konfordaki sandalyeye ihtiyacı vardı. Bunu fark eder etmez hemen harekete geçerek Rukiye Hanımla temasa geçtik ve istenilen özellikteki sandalyemizi kendilerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu keyif haz hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar büyük Rabbim bizlere imkân versin daha çok kişilere, gönüllere dokunalım çok mutluyum. Bizlere bu sandalyenin alınmasında çok büyük emeği geçen yardım sever 35 yıllık gönül dostum sevgili Seray Tuzcu’ya Seçkinler Mini Koleji yetkililerine, tüm emeği geçenlere ve katkıda bulunan öğrenci velilerine sonsuz teşekkür ederiz. Bu gibi paylaşımların çoğalmasını daha çok Ayşegül’lerin yüzlerinin gülmesini dilerim. " dedi.

İyiliklerin çoğalması dileğiyle...