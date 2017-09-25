Umut Öztürk’e Ankara’da Sevgi Seli

Başarılı radyo programcısı Umut Öztürk Ankara Kızılay meydanında sevenleriyle buluştu

Türkiye’nin önemli radyo kanallarından Radyo7 ’nin başarılı program sunucusu aynı zamanda ‘Umudun zamanı’ adlı programın yapımcısı Umut Öztürk başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Ankara ve birçok şehirde sevenleriyle buluşuyor.

Ağustos ayında İstanbul’un ilçelerini dolaşarak coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Öztürk, Eylül ayında şehir şehir dolaşarak sevenleriyle bir araya geliyor.



Öztürk’ün son durağı ise 23-24 Eylül Ankara Kızılay meydanı oldu.

Tüm sorulara içtenlikle ve esprili bir dil ile yanıt veren yakışıklı radyo programcısı Umut Öztürk sevenleriyle birlikte fotoğraf çektirerek onlara sürpriz yaptı. Ayrıca birlik ve beraberlik adına güzel mesajlar verildi. Etkinliğe şarkılarla eşlik eden katılımcılar eğlenceli saatler yaşadı.