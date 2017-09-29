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UMUTSUZ AŞK OPERA SAHNESİ’NDE

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UMUTSUZ AŞK OPERA SAHNESİ’NDE
Giuseppe Verdi’nin, ölümsüz operası “La Traviata” 2 Ekim Pazartesi akşamı 2017-18 sanat sezonunun ilk temsili ile Ankara Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Alexandre Dumas (Oğul)’ın 1848 yılında yazdığı “Kamelyalı Kadın” romanından hareketle F.M. Piare’nin librettolaştırdığı eseri Recep Ayyılmaz sahneye koydu.

Renkli ve lüks bir yaşam sürebilmek için zengin erkeklerle birliktelikler yaşayan Violetta 'nın yolu günün birinde soylu bir genç olan Alfredo ile kesişir. Violetta'nın Alfredo ile birlikte olabilmek için her şeyi terk etmeyi göze alması aşklarını yaşamaları için yeterli değildir. Çünkü bu kez iki sevgilinin önüne Alfredo'nun babası ve Violetta'nın hafifmeşrep geçmişi çıkar. Violetta kendi mutluluğunu hiçe sayarak Alfredo'dan ayrılır. Alfredo ise Violetta'yı sadakatsizlikle suçlayıp, aşağılamanın pişmanlığını yaşar. Verem hastası olan Violetta bu acılara dayanamayacaktır.

LA TRAVİATA (OPERA/ 3 PERDE )
Orkestra Şefi (Naci Özgüç) Sahneye Koyan ( Recep Ayyılmaz), Dekor (Çağda Çitkaya), Kostüm Danışmanı (Gazal Erten), Işık (Müfit Özbek), Koreograf (Kürşat Kılıç)
Tarih:2 Ekim Pazartesi

Saat: 20: 00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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