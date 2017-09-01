Üniversite öğrencileri için Ankara’da ucuz kiralık daireler nerede?

Ankara’da 6 devlet, 10 vakıf olmak üzere toplam 16 üniversite mevcut. Şehirdeki öğrenci sayısı da doğal olarak bir hayli fazla.

Birkaç arkadaşıyla birlikte ya da tek başına eve çıkmak isteyen öğrenciler için Ankara kiralık daire piyasasının nabzını tuttuk…

Ankara, sabit gelirli ve iş güvenceli memurların ağırlıkta olduğu bir şehir olması açısından dengeli bir emlak piyasasına sahip. Şehirde öğrenci nüfusunun da yoğun olması da özelliklekiralık daire piyasasını hareketli tutuyor. Ankara’da üst gelir grubuna hitap eden kiralık dairelerin yanında orta gelirliler için de birçok seçenek mevcut. Öğrencilerin kira öderken zorlanmayacağı semtlere göz attığımızda ise Sincan, Pursaklar, Keçiören gibi semtler ön plana çıkıyor.

Sincan’da kiralık daire fiyatları 383 TL’den başlıyor

Sincan’da Hacettepe ve Çankaya üniversitelerinin kampüsleri bulunuyor. Bölgeye yeni kampüsler yapılması da gündemde. Zingat Bölge Raporu’nun verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin minimum kiralık fiyatı 383 TL’den başlıyor, maksimum 639 TL’ye çıkıyor. Uygun kira tutarlarıyla öğrencilerin gözdesi olmaya aday Sincan’da özellikleYenikent Mahallesi civarındaki evlere göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu semte kadar uzanması planlanan banliyö treni, işlemeye başladığında kiraların artması bekleniyor. Sincan kiralık daire aramaları yaparken bu hususlara dikkat etmeniz faydanıza!

Eğitimin başkenti olmaya hazırlanıyor: Etimesgut

Etimesgut kiralık daire seçenekleri, Sincan gibi uygun fiyat aralıklarında geziniyor. Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Anka Teknoloji Üniversitesi’nin burada yerleşkeleri bulunuyor. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre 100 metrekarelik kiralık dairelerin ortalama fiyatı 817 TL.

KeçiörenEğitim ve Araştırma Hastanesi burada!

Keçiören de üniversite kampüsleri ve yerleşkeleri açısından zengin semtlerimiz arasında geliyor. Yıldırım BeyazıdÜniversitesi, Ankara Üniversitesi’nin yerleşke ve kampüslerini bünyesinde barındırmasının yanında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi de burada konumlanıyor. Keçiören kiralık daire fiyatları gayet makul meblağlarda seyrediyor. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, burada 100 metrekarelik dairenin minimum fiyatı 457 TL, maksimum ise 761TL’ye çıkıyor.

Üniversite Cenneti: Gölbaşı

Gölbaşı, adından da anlaşılacağı üzere göl etrafına kurulmuş bir ilçe. İl merkezine uzak olsa da toplu taşıma seçenekleriyle ulaşım problemi yaşanmıyor. İlçe, üniversitelerin yoğun ilgisine mazhar olmuş durumda. Sadece Ankara Üniversitesi’nin 9 binasının yer aldığı Gölbaşı’nda Atılım ve Gazi Üniversitelerinin kimi fakültelerinin yanında burada bir de Polis Akademisi Meslek Okulu yer alıyor. Gölbaşı kiralık daire fiyatları ise, üniversite yoğunluğu sebebiyle biraz artmış olsa da durum vahim değil. Zingat.com Bölge Raporu’na göre100 metrekarelik bir kiralık dairenin ortalama fiyatı 843 TL.

Pursaklar kiralık daire fiyatları, öğrencileri çekiyor

Havalimanına birkaç kilometre mesafede yer alan Pursaklar, Esenboğa’da yer alan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne oldukça yakın. Pursaklar kiralık daire fiyatlarını Zingat.com'un Bölge Raporu’ndan incelediğimizde; 100 metrekarelik bir evin ortalama kirasının 843 TL civarında olduğunu görüyoruz.