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Ünlü bestecisi ve kompozitörü Eugen Doga Yenimahalle’de konser verecek

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Ünlü bestecisi ve kompozitörü Eugen Doga Yenimahalle’de konser verecek
Romanya’nın dünyaca ünlü bestecisi ve kompozitörü Eugen Doga, Yenimahalle Belediyesi ile yapacağı konser görüşmeleri için Türkiye’ye geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya gelen Eugen Doga, kendisinin büyük bir Atatürk hayranı olduğunu dile getirerek, sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

“Atatürk'ün mavi gözlerinde vatan sevgisi var”

Doga’ya Başkan Yaşar başta olmak üzere Romanya’nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Romanya Dışişleri Bakan Danışmanı Sorin Stefan Stancıu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay ile Yardımcısı Cemil Tunka eşlik etti.

Aslanlı yoldan yürüyerek Atanın huzuruna çıkan Eugen Doga, Atatürk’ün kabrine çiçek koydu. Daha sonra kuleleri ve müzeleri gezen Doga, Ulu Önder’in kendisine ait eşyalarının ve hediyelerinin bulunduğu bölümleri de hayranlıkla gezdi. Misak-ı Milli Kulesi’ni ve Kurtuluş Savaşı’nın canlandırıldığı müzeyi de dikkatle inceleyen Doga, “Atatürk'ün mavi gözlerinde vatan sevgisi var” dedi.

Atatürk için bestelediği eserini ilk kez seslendirecek

Sonrasında Yaşar ile Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne giden Doga, burada salonları gezdi. Yenimahalle’nin salonlarını çok beğenen ünlü besteci, salonda bulunan piyanonun başına geçerek mini bir konser verdi.

Kulakların pasını silen Doga, mini dinletisinin ardından Yaşar ile konser görüşmesi yaptı. Konserin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılması kararlaştırıldı.

Konserinde gerçekleştireceği sürprizi de açıklayan sanatçı, “19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk için bestelediğim eserimi ilk kez seslendireceğim. Bu eser Türk Milleti’ne hediye olsun. Şimdiden konserime tüm vatandaşları davet ediyorum” diye konuştu.

“Dünya devlerini salonlarımızı ağırlamaktan gurur duyuyorum”

Ziyaret sonunda Doga ve Büyükelçi Gorea’ya Atatürk baskılı saat, İngilizce Atatürk’ün Hayatı kitabı ve YENİMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru tablo hediye eden Yaşar, “Dünya devlerini salonlarımızı ağırlamaktan, Yenimahallelilerle buluşturmaktan gurur duyuyorum. 19 Mayıs’ta hep birlikte unutulmaz filmlerin müziğini yapan ve Atatürk için bestelediği eserini ilk kez seslendirecek olan ünlü besteciyi dinleyeceğiz. Atamıza bestelenen eseri dinleyecek olmak şimdiden bize heyecan veriyor” dedi.

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