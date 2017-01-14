Ünlü Tarihçi ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu “Yeni Bir Türkiye Kuruluyor” programının konuğu olarak Keçiören’deydi

Ünlü Tarihçi ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın(TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen “Yeni Bir Türkiye Kuruluyor” programının konuğu olarak Keçiören’deydi.

Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı. Milletin siyasetçiye verdiği oyların muhafızlığını yapmak zorunda olduğunu, bunu rahmetli Süleyman Demirel’den öğrendiğini belirten Yavuz Bahadıroğlu, “Politikacı dik durmayınca millet ne yapsın, millet dik durmayınca politikacı ne yapsın. Demirel’e ‘Niye iki de bir şapkanızı alıp gidiyorsunuz beyefendi?’ dedim. ‘Şapkamı alırım’ dedi, ‘niye bırakayım?’ Önce bir şaka etti, sonra dedi ki ‘Menderes asıldığında neredeydin?’ ‘Çocuktum’ dedim. ‘Millet neredeydi diye soruyorum?’ dedi. ‘İşinde gücünde’ dedim. ‘Peki politikacılar sizin fedainiz mi?’ dedi. ‘Ben hangi orduyla orduya karşı koyacaktım? Politikacının gücü millettir. Millet kendini geri çektiği zaman politikacı güçsüz bir ferttir. Oylarınızın arkasında durmayı öğrenmeniz lazım’ dedi. Bu kulağıma küpe oldu” diye konuştu.

ABDÜLHAMİT’E YAPILANLAR BUGÜN ERDOĞAN’A YAPILIYOR

Çanakkale’de yazılan kahramanlık destanının günümüzde de yaşandığını ifade eden Bahadıroğlu, “Biz Müslüman kaldığımız müddetçe bizi Avrupa Birliği’ne almazlar. Bunu Mahmut Esat Bozkurt söylüyor 1932’de sevgili dostlar. ‘Biz Müslüman kalırsak bir adım ilerleyemeyiz’ diye söylüyor. Bunu yazan da Karabekir Paşa, ben Karabekir’in yalan söylemediğine inanıyorum” dedi. Türk milletini Çanakkale’de tüketmeyi amaçladıklarını, ama bunu başaramadıklarını vurgulayan Bahadıroğlu, “Abdülhamit İsrail’in kuruluşunu en az 40- 50 sene geciktirmiş padişahtır. Amerikan Büyükelçisi’ne yakınmasında ‘Ben Avrupa’ya çok yakınım, her daim içimi karıştırıyorlar’ demesi meşhurdur. Dün Abdülhamit hakkında yapılan olumsuz yayınlar bugün Tayyip Erdoğan hakkında yapılıyor” diye konuştu. Bahadıroğlu, maksadın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğuna dikkat çekerek, “1915’lere gelen Türkiye’ye oynanan oyunların ve de daha tehlikelisi, daha gelişmiş bir şekilde yapılan algı operasyonlarının şimdilerde bizi yönetenlere uygulandığını görüyoruz” mesajını verdi.

Soru cevap bölümünün ardından sahneye gelen Başkan Mustafa Ak ise, “Değerli konuğumuza anlatmış olduğu güzel bilgiler için bütün Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum. Sizi Keçiören’de ağırlamaktan dolayı memnunuz. İnşallah sizi Keçiören’de tekrar görmek isteriz” dedi.​