Bülent Ertekin

Peygamber kabrinde sadık muhafiz

Bayraktan alır mücahit hız

Unutan olursa yine hatırlatırız.

Zemin kan kırmızı ay yıldızı ak

O mübarek bayrak işte bu bayrak.

Evet unutan olursa gene hatırlatır gene hatırlatır gene hatırlatırız. Bedeli ne olursa olsun, ölüm yada ŞEHİTLİK. Bu millet ecdadından aldığı kutsal emanetleri her zaman ve zeminde korumaya, kollamaya, ruhu ile, canı ile, kanı ile ödemeye vede vermeye hazırdır. Bu bedeli ister toplum olarak isterse TEK TEK, ŞAHIS ŞAHIS, BİREY BİREY vermeye hazır ve nazırdır.

Diyorlar ki; sen teksin onların tankları, tüfekleri, uçak ve hatta uçak savarlarıl füzeleri var ya senin ya senin neyin var? Ne ile bunlara karşı koyacaksın?

Bu millet yedi düvele karşı mücadelesini ne unuttu nede unutturdu. Tıpkı şairin dediği gibi UNUTAN OLURSA YİNE HATIRLATIRIZ. Hatırlattık mı? Evet, hemde öyle bir hatırlattık ki bırakın yedi düveli dünyaya, dosta, düşmana içimizdeki ve dahi dışımızdaki bütün hainlere hepsine bilfiil hatırlattık ve her zaman ve zeminde de hatırlamaya devam edeceğiz.

İşte kısa bir zaman öncesinde bir yiğit hemde nasıl bir yiğit. Geride babayı eşi ve üç evladını dahi düşünmeden mermilere kafa atan bir civanmert adı FETHİ SEKİN.

Bittimi? Hayır BİTMEDİ ve dahi BİTMEYECEK.

Zira bizde kahramanlar hiç bitmedi ve dahi bitmeyecek.

Gelin o TEK KİŞİ dediğiniz ağız ucuyla konuştuğunuz belki hazırladığınız belki küçük gördüğünüz O YİĞİTLERİN TEK BAŞINA NELER yaptıklarını birkez daha hatırlayalım.

UNUTMA

UNUTTURMA

BİZ TEK DEĞİL YEK VÜCUDUZ.

Bu böyle biline.

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı, saatler 23.10'u gösteriyordu.

400 asker, başlarındaki darbeci albayın emriyle Urla'daki Menteş Kampı'ndan çıkalı birkaç dakika olmuştu. Hedefleri valilik binasını ele geçirmekti.

Şehrin girişinde, önlerine bir polis otosu geçti. Tanktan inen darbeci albay polis otosunun yanına geldiğinde karşısına komiser Bekir Önsal dikildi.

Yolun açılması için yarım saat dil döken albay başarılı olamayınca hiddetlendi. Bekir Önsal'a alaycı bir ses tonuyla, "Sen ne cesur çıktın komiser! Bizi belindeki o tabancayla mı durduracaksın?" diye sordu.

Elini beylik silahına götüren polis Bekir Önsal'ın ağzından şu kan dondurucu sözler çıktı:

"Albay, bizim ailede 3 şehit var, dördüncü ben olurum, önemli değil. Ancak buraya kadar geldiniz, bundan sonrasını geçemeyeceksiniz. Tabancamda 13 mermi var. Emin ol, ısrar edersen bunun biri sana nasip olur."

Bu tarihi konuşma, 400 ağır silahlı darbecinin kuyruklarını kıstırıp kışlaya geri dönmesine yetti.

****

Aynı gecenin birkaç saat sonrası...

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, en güvendiği askerini, astsubayı Ömer Halisdemir’i aradı. vatan haini Semih Terzi’nin darbe yapmak için yolda olduğunu ve karşılaştıklarında kendisini öldürmesini emretti. Sonunda şehit olabileceğini söyledi ve hakkını helal etmesini istedi.

"Başüstüne komutanım, hakkım helâl olsun. Siz de helal edin!" demekte bir an olsun tereddüt etmedi.

Darbeci Semih Terzi yanında yürüyen otomotik silahlı onlarca askerle birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bahçesine girdiğinde ıssızca aralarına sızdı.

Belindeki beylik silahını çekti, darbeci kahpe generalin kafasına üç el ateş etti. Beylik silahından çıkan o üç mermi sayesinde darbenin seyri değişti.

Ömer, darbecilerin yaylım ateşinden kurtulamadı ve oracıkta şehit düştü.

*****

Bugün saat 18:00 gibi DEAŞ militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. öyle sızma falan değil. Bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler. yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. ilk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. çıkar çıkmaz tow isabeti almış. atışa devam etmişler. birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar. Ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. onu da vurmuşlar. bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. şükür şehit yok. iki tank toplam 5 kez vurulumuş. Tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. "onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. Bir tane bile sağ kalan olmadı. “yüzden fazla" terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik yastsubay bugün destan yazmışlar." Kaynaklar, terörist sayısının o anki heyecanla abartılı olabileceğini ancak ölen ve yararlanan terörist sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki leşlerini hava muhalefetinden de yararlanarak çoğunu tahliye ettiğini açıkladı.

EVET aklınızı başınıza alın

Niye mi yıkılmadık ? Silah arkadaşının cenazesinde Kur'an'ı Kerim okuyan polislerimiz var..... Şehit oğlunu gülerek cennete uğurlayan analarımız var... Yolda yürürken gördüğü bayrağı öpen evlatlarımız var... Gözünü kırpmadan Ay Yıldız için canını feda eden Ömer Halisdemir'lerimiz, Fethi Sekin'lerimiz var...... Harem'i Şerif'te bizim için edilen dualar var.

TEK DEĞİL YEK VÜCUDUZ

UNUTAN OLURSA YİNE HATIRLATIRIZ.