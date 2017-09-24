  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 18 °C

Unutulmaz Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 5’inci yıldönümünde Yenimahalle’de anıldı

»
Unutulmaz Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 5’inci yıldönümünde Yenimahalle’de anıldı
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği’nin (HAMOY) ortaklaşa gerçekleştirdiği “Neşet Ertaş Destanı” adlı programa Yenimahalleliler akın etti.

Nazım’da Büyük Ozan yankılandı

Ertaş’ın birbirinden güzel eserlerinin söylendiği etkinlikte, vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da yalnız bırakmadı.

Konser tadında ki program, Şef Abdullah Gündüz eşliğinde Ertaş’ın hayatının anlatılmasıyla başladı. Daha sonra HAMOY Solistleri, “Hep sen mi ağladın, Şu dağlar ulu dağlar, Gönül dağı, Gönül ne gezersin seyran elinde” gibi Neşet Ertaş’ın dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi.

Hep bir ağızdan türkülere eşlik eden vatandaşlar, hareketli parçalarda alkış tutmayı ve oynamayı da ihmal etmedi.

“Halk ozanlarımızın ezgileri ile büyüdük”

Program sonunda Yenimahallelileri selamlayarak konuşma yapan Başkan Yaşar, “Bizler bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak Halk ozanlarımızın ezgileri ile büyüdük” dedi.

Sözlerine devam eden Yaşar, “Neşet Ertaş bir Halk Ozanımız. Halk Ozanlarımız bizlere birliği, kardeşliği, insan ve çevre sevgisini öğretti. Bize ırk ayrımı yapmamayı, mezhep ayrımı yapmamayı, din ayrımı yapmamayı öğrettiler. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeyi öğrettiler. Hepsinin ruhları şad olsun. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak elimizden geldiğince onların ezgilerini ileri taşımak ve sizleri bu ezgilerle yakınlaştırmak, kaynaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yaşar, “Neşet Ertaş Kitabı” adlı eserin yazarı Bayram Bilge Tokel’e desteklerinden ötürü çiçek takdim etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları Satı Kadın Müzesi'ni ziyaret etti13 Eylül 2017 Çarşamba 10:02
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat kursları için kayıtlar başladı12 Eylül 2017 Salı 13:52
  • Zülfü Livaneli’nin adının verildiği kültür merkezi Yıldızevler Mahallesi’nde hizmete açılıyor12 Eylül 2017 Salı 11:31
  • Kültürün ve sanatın ilçesi haline gelen Yenimahalle, Kaletepe Kültür Merkezi'ne kavuşmak için gün sayıyor12 Eylül 2017 Salı 10:33
  • Haluk Levent Batıkent Meydan AVM’de sevenleriyle buluştu11 Eylül 2017 Pazartesi 11:32
  • Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor11 Eylül 2017 Pazartesi 10:06
  • Haluk Levent 10 Eylül Pazar Günü Batıkent Meydan AVM'nin önünde sevenleri ile buluşacak07 Eylül 2017 Perşembe 11:42
  • Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezini hizmete açıyor03 Eylül 2017 Pazar 11:12
  • Keçiören Belediyesi vatandaşlara Anadolu'yu gezdirip kültür dünyalarını zenginleştirmeye devam ediyor02 Eylül 2017 Cumartesi 11:25
  • Çankaya Belediyesi, tiyatro, sinema, sergi ve söyleşilerle dolu dolu Eylül programını “Utanç Müzesi” ile açacak02 Eylül 2017 Cumartesi 11:01
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim