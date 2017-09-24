Unutulmaz Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 5’inci yıldönümünde Yenimahalle’de anıldı

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği’nin (HAMOY) ortaklaşa gerçekleştirdiği “Neşet Ertaş Destanı” adlı programa Yenimahalleliler akın etti.

Nazım’da Büyük Ozan yankılandı

Ertaş’ın birbirinden güzel eserlerinin söylendiği etkinlikte, vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da yalnız bırakmadı.

Konser tadında ki program, Şef Abdullah Gündüz eşliğinde Ertaş’ın hayatının anlatılmasıyla başladı. Daha sonra HAMOY Solistleri, “Hep sen mi ağladın, Şu dağlar ulu dağlar, Gönül dağı, Gönül ne gezersin seyran elinde” gibi Neşet Ertaş’ın dillerden düşmeyen türkülerini seslendirdi.

Hep bir ağızdan türkülere eşlik eden vatandaşlar, hareketli parçalarda alkış tutmayı ve oynamayı da ihmal etmedi.

“Halk ozanlarımızın ezgileri ile büyüdük”

Program sonunda Yenimahallelileri selamlayarak konuşma yapan Başkan Yaşar, “Bizler bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak Halk ozanlarımızın ezgileri ile büyüdük” dedi.

Sözlerine devam eden Yaşar, “Neşet Ertaş bir Halk Ozanımız. Halk Ozanlarımız bizlere birliği, kardeşliği, insan ve çevre sevgisini öğretti. Bize ırk ayrımı yapmamayı, mezhep ayrımı yapmamayı, din ayrımı yapmamayı öğrettiler. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeyi öğrettiler. Hepsinin ruhları şad olsun. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak elimizden geldiğince onların ezgilerini ileri taşımak ve sizleri bu ezgilerle yakınlaştırmak, kaynaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yaşar, “Neşet Ertaş Kitabı” adlı eserin yazarı Bayram Bilge Tokel’e desteklerinden ötürü çiçek takdim etti.