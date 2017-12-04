ÜRETİM VE TASARRUFTAN VAZGEÇMEYELİM

Açelya Aşkın / Editör

ORSİAD Başkanı Yener : “Ekonomide çok zor bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, üreticilerimize sesleniyoruz; daha çok çalışalım, daha fazla üretelim, daha çok tasarruf edelim…”

OSTİM, İvedik ve Sincan Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren 400 civarındaki üreticinin çatı kuruluşu olan ORSİAD ’dan ekonomik gelişmelere ilişkin bir açıklama yapıldı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Nedret Yener, ‘üretim ve tasarrufu arttıralım’ çağrısında bulundu. Türk ekonomisinin bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Nedret Yener, “Döviz, faiz ve enflasyonda artış devam etmektedir. İşsizlik rakamları, cari açık ve bütçe açığı da ekonomiyi tehdit etmektedir. Artan risklere karşı sadece ekonomi yönetiminin değil, toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması gerekmektedir” dedi.

2018’in Sıkıntılı Geçmemesi İçin…

ORSİAD Başkanı Nedret Yener , iş dünyasının temsilcileri olarak vatandaşlara, çalışanlara ve üreticilere daha çok çalışma, daha fazla üretim ve daha çok tasarruf etme çağrısında bulunduklarını söyledi. Yener, şöyle devam etti:

“Bu sıkıntılı dönemi atlatıp, 2018 yılında daha zorlu bir süreç yaşamamak adına hepimize düşen görevler var. Sanayicimiz Ar-Ge ve inovasyona, tasarım ve markalaşmaya daha çok önem vermelidir. Üniversite-sanayi işbirliği için Ankara en ideal kenttir ancak bugüne kadar bu konuda çok da köklü çalışmalar yapılamamıştır. Bu işbirliği yeni süreçte güçlendirilmeli, üreten kesimin daha nitelikli, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler üretmesinin önü açılmalıdır.”

Destekler Amacına Uygun Kullanılmalıdır

Üreten kesime dönük hükümetin sağladığı teşvik, destek ve fonların da mutlak surette iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Nedret Yener, “Bu desteklerin güçlü etkisiyle ekonomimiz büyümeye devam etmektedir. Ancak ekonomik desteklerin daha geniş kitlelere ulaşması, amacına uygun kullanılması zaruridir” dedi.