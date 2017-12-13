ÜRETİMDE TOHUMUN ÖNEMİ

Dr. A. Kadir Kıran / Zir. Yük. Müh.

Dünyada her geçen gün önemi artan, Türkiye’de ise son yıllarda ivme kazanan tohumculuk sektörü, özel sektör dinamiklerinin de devreye girmesi ve dünyadaki nüfusun artmasıyla faaliyetlerini hızlandırıyor. Dünyada sürdürülebilir verimin en önemli yapı taşlarından biri olarak görülen tohumlar, büyük çaplı gen bankaları ve teknolojiyle donatılmış dev tohumluk tesisler ile gelişimini sürdürüyor. Tohumculuk sektörüne gelişmiş ülkeler tarafından yapılan yatırımların sonucunda tohumculuk teknolojisi çabuk gelişti ve hızlı değişen bu teknolojiler üçüncü dünya ülkelerinde de yaygınlaşmaya başladı. Yeni teknolojilerin çiftçilerin kullanımına sunulması tarımsal üretimi, kaliteyi ve tohumculuk sektörünün dünya ticaretindeki önemini artırdı. Dünya genelinde tohumculuk ticaretinin 35 milyar ABD dolarına ulaştığı hesap ediliyor.

Türkiye’de son 25 yılda özel sektöründe dahil edildiği bir tohumculuk sektörü bulunuyor. Ülkemizde hızla gelişmeye devam eden sektör, son 10 yılda ihracatını % 530 oranında artırdı. Ülkemiz dünyada tohum sektöründe 13. Sırada bulunmaktadır. Bu durum diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında Türk Tohumculuk Sektörü için önemli bir başarı olarak gösterilebilir. Önümüzdeki yıllarda tohumculuk sektörü daha da gelişecek ve bölgesi ve dünya için bir tohumculuk üssü olacaktır.

Bugün ülkemizde 800’ün üzerinde tohumculuk şirketi faaliyet göstermektedir. Bu firmalarda binlerce teknik veya nitelikli personel istihdam edilmektedir. Bu firmaların her geçen yıl tohumluk ticaret hacmi büyümekte, ihracat artmakta, istihdam genişlemekte ve çalışanlarının niteliği yükselmektedir. Özel sektör AR-GE kapasitesinin geliştirilmesiyle Türkiye tohumculuğu bu alt sektörde dünya ölçeğinde önemli, bir konuma gelecektir. 30 yıl önce neredeyse sıfırdan başlayan özel sektör tohumculuğu bu gün tüm tohumluk üretim ve tedarikinin yaklaşık % 80-90’nını karşılamaktadır. Üretilen tohumların fiyatları da tatmin edici olup üreticiler tarafından büyük ilgi görmektedirler. Üretilen kaliteli tohumluklar ülke tarımına, ekonomisine, çiftçilerine ve tüketicilerine yüksek katma değer, gelir ve kazanç sağlamaktadır.

2016 yılı sonu itibariyle 130 milyon dolar üzerinde tohum ihracatı gerçekleşmiştir. 2023 yılı hedefi ise 500 milyon dolar tohum ihraç etmektir. Gelecekte, gerek tohumluk üreticilerinin deneyimi ve kaynakları, gerekse de ülkemizin iklim ve coğrafi özellikleri ile tohumculukta bölgesel lider ve uluslararası etkin bir aktör olması hiç te şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak tohumculuk sektörünün bugünkü durumunun tez elden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Dünya pazarında söz sahibi olmamız mümkün değildir. Sektörün büyük sorunları vardır. Öncellikle tohumluk üretimi yapılan alanlar her geçen gün azalmakta ve yeterli olmaktan çıkmaktadır. Öte yandan ARGE destekleri çok yetersizdir. Dünya'da gelişmiş ülkelerin tohumluk sektörü ARGE ile bugünkü durumuna gelmiştir. Bu ülkeler DNA markörleriyle çeşit geliştirirken biz daha klasik yöntemleri kullanmaktayız çoğunlukla. Bu yüzden ülke tohumculuğunun ARGE destekleri ile desteklenmesi tez elden ele alınmalıdır. Diğer önemli bir konuda 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Yasası günümüz şartlarına göre revize edilmelidir. Uygulamadaki aksaklıklar mutlaka giderilmelidir.

2023 yılına kadar 500 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirmek için tohumculuk paydaşlarının koordineli olarak çalışması ve bu sektörün mutlaka devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Şu andaki gelişmeler sevindirici ancak yeterli değil daha alınacak çok yol var.