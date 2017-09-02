Üretmezsek Yunanistan’dan Beter Oluruz

Canip Karakuş

Türkiye’de üretimin yetersiz, tüketimin fazla. Böyle devam edersek Yunanistan’dan beter oluruz.Her alanda daha çok üretim yapmak, katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundayız.

Türkiye’nin; üretmeden tüketen, tasarruf etmeyen, enerjide çok büyük oranda dışa bağımlı olan, rekabette AB’deki sıralaması giderek gerileyen, dolaylı vergilerde dünya ortalamasının çok üzerinde bir ülke konumunda. Türkiye’nin büyüdüğünü ancak kalkınamadığını, her alanda üretim artışı olmadan da kalkınmasının mümkün olmadığını unutmayalım. Tasarruf etmeyen, evini, arabasını borç ile alan halkımızı tekrar üretebilir hale getirmezsek 11 milyonluk Yunanistan’dan beter oluruz. Zira Yunanistan’daki ekonomik krizin en önemli nedenlerinden biri üretim yetersizliğidir.

Kredi ve teşvikler yatırıma dönüşmüyor

Devletin üreten kesime yönelik çok ciddi teşvik ve desteklerinin olduğunun, bunların dahi yeterince kullanılmadığını, kimi kredilerin yatırıma dönüşmediğinin altını çiziyorum.

Bankalardan kredi çekenlerin bile inşaata, gayrimenkule yöneldiğini görmekteyiz. Ülkece maalesef yeterince katma değeri olan sanayi üretimine geçebilmiş, sağlam bir sanayi sınıfı oluşturabilmiş değiliz. Tarımda dahi tohum dâhil hemen her şeyi ithal eder hale gelmişiz. Bu kadar fazla ithalat ile nerede kaldı tarım sanayisi? Üretime dayalı bir ekonomi modelini benimsemek, yerleştirmek, ihracatımızı, tarımımızı, AR-GE ve inovasyonumuzu arttırmak, eğitim ve sağlıkta güçlü reformlar yapmak, vergi sistemini daha adil olacak şekilde değiştirmek durumundayız. Aksi halde Yunanistan’dan beter oluruz…