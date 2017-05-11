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“Üsküp Türk Filmleri Haftası” Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" isimli filminin gösterimiyle başladı

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“Üsküp Türk Filmleri Haftası” Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" isimli filminin gösterimiyle başladı
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Üsküp Türk Filmleri Haftası” yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" isimli filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yerli Düşünce Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere birçok kurumun desteklediği Üsküp Türk Filmleri Haftası galasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Üsküp Büyükelçisi Tülin Kara, STK temsilcileri, sinema sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Birinci Dereceden Akrabayız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birinci dereceden akrabası olan sizlerle bir aradadır. Makedonya halkının bir tamamının Türkiye’deki yansıması belki buradaki nüfusun iki katıdır. Yani Makedonya’yı kuran halkların bir yansıması da Türkiye’dir. Türk olmamız, Makedon olmamız, Arnavut olmamız farklı dinlerden olmamız, bizim Adem ile Havva’nın çocuklarını olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Anadolu coğrafyasında yaşamış Yunus Emre’nin “Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz” der… Herkes barış içinde bu dünyanın nimetlerinden faydalanabilir. Türkiye devleti ve milleti ile medeniyet coğrafyamızda bunu yapmaya çalışıyor. Belki burada bir çoğunuz tarihi Osmanlı ile sınırlı zannediyordur. Ama Türkler buraya 3 bin yıl evvel gelmiştir. Tıpkı büyük Aleksandır’ın Hindistan’a gittiği gibi.” dedi.

Türkiye, Makedonya’nın Yanında

Ortak tarih ve medeniyete vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu sözlerini şöyle sürdürdü "Burada yaşayan halkların tamamıyla çok şerefli bir mazimiz, çok derin bir hikayemiz var. Bir anlık belki ayrı düşmüş olabiliriz. Tekrar birlikte olmamıza ihtiyaç var. Halkların tekrar birlikte olması devleti yönetenleri de yumuşatabilir. Halkların birlikte olması için kültürleşme gerekir, kültür alışverişi gerekir. Günümüzde bunun en etkin yolunu sinema olarak görüyorum. Televizyonu daha ferdiyetçi yol olarak görüyorum. Sinema salonları daha farklı. İşte bu çerçevede Anadolu'nun sevincini, kederini, üzüntüsünü, günlük hayatta Anadolu insanının neler yaptığını Makedonya'daki halklar veya bizim medeniyet coğrafyamızdaki halkların bilmesini istiyorum. Türkiye her alanda Makedonya devleti ve milletinin yanındadır.”

Üsküp Türk Filmleri Haftası galasına Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Devlet Bakanı Beycanİlyaz, Makedonya Milletvekili Yusuf Hasan, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Pasnifsa Belediye Başkanı İsmail Yaovski, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin, Sinema sanatçıları Ahmet Edebali, Bünyamin Yılmaz, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi, Neriman Derya Şensoy, Mehmet Burak Demir, Osman Sınav, Turgay Kılıç, Bayram Öz, Ahmet Sönmez, Suat Ünal, Emre Kızılırmak, Ayçin İnci katıldı.

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