UTEF Engelliler Haftasını coşkuyla kutladı

Alisa Çiçek Akyol

"ENGELİNİZ ENGELİMİZDİR" diyerek yola çıkan UTEF, engelliler haftasını yoğun bir programda coşkuyla kutladı.

Bildiğiniz gibi, "Engelliler Haftası" her yılın 10-16 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada kutlanmaktadır. Engelli bireyler için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği haftada engellilik sorunları yoğun bir şekilde gündeme getirilir. Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu’nun (UTEF) düzenlediği, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu ve Kemer Belediyesi’nin desteklediği etkinlikte UTEF “Engeliniz Engelimizdir” diyerek yola çıktı.

UTEF, şenlik havasında geçen etkinlikte bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıran toplam 18 adet akülü ve manuel araba hediye etti. İnsanların fiziksel ya da ruhsal engelleri dolayısı ile yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi aslında hepimizin görevi. OKUSEV Vakfı Akdeniz Bölge Başkanı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Akdeniz Bölge Başkanı, Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Leman Gebizli Tüm Engelli ve Yaşlılara Umut Işığı Derneği Genel Başkanı Güldane Kaya ve Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı, OKUSEV Vakfı 2. Başkanı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkan Vekili M. Mete KAÇAR düzenledikleri Engelliler Haftasında “Engeliniz Engelimizdir” Etkinliği’ne ilgi oldukça yoğundu.

UTEF’in düzenlemiş olduğu etkinlikte şef Nazım Beyaz yönetimindeki ‘’Bir Saz Bir Söz Bir Nefes’’ Türk Halk Müziği Korosu tüm konuklara eğlenceli anlar yaşatırken doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu.

Sunuculuğunu Leman Gebizli Tüm Engellilere ve Yaşlılara Umut Işığı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alisa Çiçek AKYOL’un yaptığı törende konuklar koroya, ses sanatçılarına ve halk oyunlarına eşlik ederek yaşadıkları keyifli anlar görülmeye değerdi.

Etkinlikten mutlu ayrılan misafirler bu organizasyonu tertipleyen Güldane KAYA ve M. Mete KAÇAR’a teşekkürlerini sunarken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Koristlere etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür belgeleri verildi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihat Feslihan, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkanı Cengiz Hocazade, Leman Gebizli Tüm Engelli ve Yaşlılara Umut Işığı Derneği Genel Başkanı Güldane Kaya, Kalp Gözü Derneği Başkanı Birsen Şule Özaydın, Koro Şefi Nazım Beyaz, Antalya Medikal Park Hastanesi, ses sanatçıları Mehmet Ali Yurtışığı, Zeki Karahanoğlu, Ayhan Murat, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Onursal Başkanı Adalet Günel, Başkan Yardımcısı Kadir Uran, Kadın Kolları Başkanı İlknur Reiche, Nezahat Baz Ehliz, Hendek El Ele Dernek Başkanı Esin İmre Aygen, OKUSEV Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ok, Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Ankara İl Başkanı Alisa Çiçek Akyol’a plaket verildi.

Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı ve yönetim kurulu üyeleri ve ayrıca Almanya Okul Aile Birliği Başkanı Nezahat Baz Ehliz ve yönetim kurulu üyeleri de etkinliğe katıldı.

Ayrıca Anamur Dernek Başkanı Hikmet Narcı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkanı Cengiz Hocazade, Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı M. Mutlu Kaçar’a derneklerine 4 adet araç teslim etmelerinden dolayı kendilerine plaket verdi.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Uran, Kalp Gözü Derneği Başkanı Birsen Şule Özaydın’a plaketini teslim ederken “Yurtdışında Türkiyemizin sesi olmaya ve kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Bizler var oldukça bu meşale sönmeyecek” dedi.

M.METE KAÇAR’dan TEŞEKKÜR KONUŞMASI

KAÇAR, konuşmasında, bu organizasyon için çok emek verdiklerini, daha iyilerini yapmak, daha çok engelli vatandaşa ulaşmak istediklerini dile getirdi. Kaçar, en büyük hedeflerinin Engelli Sağlıklı Yaşam Merkezi kurmak olduğunu sözlerine ekledi. Bunun için ilk adımı Antalya Bahtılı’da attığının altını çizdi. Halaylar çekerek, koroya eşlik eden konuklar coşkulu anlar yaşadı. Etkinlikten ayrılamayan konuklar için ses sanatçısı Zeki Karahanoğlu tekrar sahne aldı. Hep birlikte şarkılar söylendi. 18 engelliye sandalye verildi.

Etkinlikte tüm federasyon ve dernekler adına 18 engelli konuğa 18 tekerlekli sandalye verildi. Sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar mutluluklarını gizleyemedi. Törene katılamayan engelli vatandaşların sandalyelerini yakınları teslim aldı. Engelli vatandaşların her daim yanında olduklarını belirten Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı ve Oku-sev Vakfı 2. Başkanı M. Mete KAÇAR herkese katkılarından dolayı teşekkür etti. Törende Yılın Engelli Güzeli Emine Nur Özpınar seçildi.

Yılın annesi Çiğdem Bacıoğlu seçildi. Bacıoğlu duygulu anlar yaşadı.

Ayrıca yılın en yakışıklı ve en sempatik delikanlısı Efe Mutlu seçildi.

Tören boyunca konukların ilgi odağı olan Efe, sandalyesini aldıktan sonra daha da keyiflendi. Bir süre Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihat Feslihan ile sohbet etti.

Konser Programında Bir Saz Bir Söz Bir Nefes THM korosu muhteşem performansıyla göz doldurdu.

Ayrıca etkinlikte Mehmet Ali Yurtışığı, Ayhan Murat ve Zeki Karahanoğlu verdikleri konserle konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Halk oyunları ekibine zaman zaman konuklar eşlik etti. Konuklarını Kemer Belediyesinin katkılarıyla otobüslerle tören alanına götüren UTEF, iki öğün yemek ikramında bulundu.

OKUSEV Vakfı Akdeniz Bölge Başkanı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Akdeniz Bölge Başkanı, Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Leman Gebizli Tüm Engelli ve Yaşlılara Umut Işığı Derneği Genel Başkanı Güldane Kaya ve Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı, OKUSEV Vakfı 2. Başkanı, Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkan Vekili M. Mete KAÇAR'A engelli bireylerin sesi oldukları için somsuz teşekkürlerimle...

Konuşma Sonu..