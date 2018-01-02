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UTEF VE ENGELSİZLER AYDIN KILIÇASLAN…

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Güldane Kaya

Dostluk biz insanların sahip olabileceği en önemli özelliklerin başında gelen en güzel duygulardan bir tanesidir. Güvenmek fedakârca karşılıksız güven ve değer verilmesi doğru dostluklar kurmak ve güven duygusunu geliştirmek için öncelikle insanın gerçek anlamda hiç beklentisiz dost olmasıdır. Ulaşılması çok da kolay olmayan o değerli dostlar bir gün bizim hayatımızda önemli yerlere sahip olacaktır. Bu yazıyı Benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan, çok muhterem bir büyüyüm sevgili Aydın Kılıçaslan Ağabeyim için yazıyorum. Aydın ağabeyimle tanışmamız tamamen tesadüf olarak gelişti. Kendisi çok yüce yürekli son derece hassas sevgi dolu saygı değer bir insan. Benim STK’ların içerisinde bulunduğumu ve kalp Antalya Gazetesinde Yönetici konumda olduğumu Facebook sayfamdan takip etmiş ve bir gün bana muhteşem bir şiirle merhaba dedi.

Engelli dostu Güldane kaya diyerekten benim için anlam duygu yüklü gözyaşlarıma hâkim olamadığım harika bir şiirdi. Bu şiirle birlikte değerli Şair Aydın ağabeyimle tanıştık. Ailesiyle sevgili eşi Emine Hanım teyzemle ve tüm çocuklarıyla tanıştık. Muhteşem bir dostluğun temelini attık. O naif şiir’i daha önce köşe yazımda paylaşmıştım. İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.  Bizlere Federasyonumuza, Derneğimize ve gerekse Gazetemize gönül vermiş, gönlü yüce ağabeyim Aydın Kılıçaslan Kendisi çok kıymetli bir Şair. Bizler için çok özel ve değerli daha nice şiirlere imza atıp hiçbir karşılık beklemeden bizzat hediye etmiştir. En son yapmış olduğumuz, 3 Aralık Dünya Engelliler günü ve Yılsonu etkinliğimizde bizlere bu anlamlı şiiri yazıp bizzat sahnede bizler için seslendirip bizlere hediye etmiştir.

Bizler için büyük bir hediye olan Federasyonumuza adfen yazılmış şiirini Konser esnasında okuması, her birimizin isminin geçmesi bizleri mest etmeye yetti. O an adeta buz tutmuş dağlarda açan bir çiçek gibi hissettik kendimizi. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Ellerine yüreğine kalemine sağlık, kaleminiz hiç susmasın sevgili üstadım. Sanata ve sanatçıya son derece önem veren değerli okurlarım bu Şiir’i sizlerinde okumanızı arzu ediyorum. Sizlere bu anlamlı şiiri paylaşacağım. Sağlıklı güzel günlerde görüşebilmek dileğiyle Allah’a emanet olun değerli okurlarım… 

UTEF  VE  ENGELSİZLER

Güzel Yüreklerde Engel Olur'mu?
Ah   Alanın  Ahtı  Yerde   Kalır mı?
Sizler Çiçeksiniz  Çiçek  Solar mı?
Solmayan Çiçekler Gibisiniz Siz

Ne  Kadar  Onurlu  Vakarlı  Duruş
Sizinle  Gelecek  Dünya'ya   Barış
Bu Aziz Vatan'da Hep Karış Karış
Sizlerden   Kalacak   Oralarda   İz

Maneviyat  Yüksek  Yürekler   Dolu
Hepiniz  Ayrı  Ayrı  Bir  Gönül   Gülü
İşte Konuşuyor Size Gönlümün Dili
Her  Zaman  Sizinle  Beraberiz  Biz

İşte  Burada  Bugün   Sosyal   Proje
Teşekkürümüz Var Dost'lar UTEF'E
Güldane Hanım'la Başkanım  Mete
Garibanların Dostu  Kullarsınız  Siz
UTEF  İle  Ortaklaşa  Antsevak   Vakfı
Nazım Beyaz Hocam Ayrı Renk Kattı
Koronun  Türküleri Ah  Yürek   Islattı
Hepinize  Ayrı Ayrı  Teşekkür  Ederiz

Bir   Saz    Bir   Söz   Ve    Bir   Nefes
Koronun  Okuduğu  Türküler   Enfes
Hayran Kaldı UTEF Bak Size Herkes
Sizden Yeni Müjdeler Bekliyoruz Biz

Hissiyatımı   Okudum   Bakın   Sizlere
Hoş geldiniz Diyorum Tüm Misafirlere
Başkan M.Mete  Yardımcısı  Güldane
Size Şükran Duygumuzu İfade Ederiz

Bugün Sağlıklıyız Belki  Yarın  Değiliz
Hepimiz   Yaratılmış   Allah   Kuluyuz
Kimimizin Derdi Çok Ve Çok Doluyuz
Ama  Yine  Tanrımıza   Şükredenleriz

İnsan Doğar Yaşar  Bir  Gün  Yaşlanır
Güzel  Olan  Şeyleri  Herkes  Hoşlanır
Meyve   Veren   Ağaç   Niye   Taşlanır
Ama  Biz Doğruları  Söyleyenlerdeniz

Allah'tan   Gelene   Neylesin ki   Kul
Müjde UTEF Size Yeni Açıyor  Okul
İşte   Biri   Başkandır   Birisi    Vekil
Allah'ım  Kolaylıklar  Versin  Sizlere

Birsen İşbil Hanım'ın İşte Kalp Gözü
Sarıp  Sarmalayacak  O'da  Bak  Sizi
Konyaaltı  Belediyesi  Kutlarım   Sizi
Biz  Hep  Birlikteyiz  Hep   Beraberiz

İşte  Burada  Bugün  Bir  Onur  Günü
Anmadan Geçemezdim ATAM  Seni
Sevgilerimle  Bitsin   Şiiri'min   Sonu
Bütün  Misafirlere Teşekkür   Ederiz

Aydın  Kılıçarslan 

13.12.2017

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