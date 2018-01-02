UTEF VE ENGELSİZLER AYDIN KILIÇASLAN…

Güldane Kaya

Dostluk biz insanların sahip olabileceği en önemli özelliklerin başında gelen en güzel duygulardan bir tanesidir. Güvenmek fedakârca karşılıksız güven ve değer verilmesi doğru dostluklar kurmak ve güven duygusunu geliştirmek için öncelikle insanın gerçek anlamda hiç beklentisiz dost olmasıdır. Ulaşılması çok da kolay olmayan o değerli dostlar bir gün bizim hayatımızda önemli yerlere sahip olacaktır. Bu yazıyı Benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan, çok muhterem bir büyüyüm sevgili Aydın Kılıçaslan Ağabeyim için yazıyorum. Aydın ağabeyimle tanışmamız tamamen tesadüf olarak gelişti. Kendisi çok yüce yürekli son derece hassas sevgi dolu saygı değer bir insan. Benim STK’ların içerisinde bulunduğumu ve kalp Antalya Gazetesinde Yönetici konumda olduğumu Facebook sayfamdan takip etmiş ve bir gün bana muhteşem bir şiirle merhaba dedi.

Engelli dostu Güldane kaya diyerekten benim için anlam duygu yüklü gözyaşlarıma hâkim olamadığım harika bir şiirdi. Bu şiirle birlikte değerli Şair Aydın ağabeyimle tanıştık. Ailesiyle sevgili eşi Emine Hanım teyzemle ve tüm çocuklarıyla tanıştık. Muhteşem bir dostluğun temelini attık. O naif şiir’i daha önce köşe yazımda paylaşmıştım. İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir. Bizlere Federasyonumuza, Derneğimize ve gerekse Gazetemize gönül vermiş, gönlü yüce ağabeyim Aydın Kılıçaslan Kendisi çok kıymetli bir Şair. Bizler için çok özel ve değerli daha nice şiirlere imza atıp hiçbir karşılık beklemeden bizzat hediye etmiştir. En son yapmış olduğumuz, 3 Aralık Dünya Engelliler günü ve Yılsonu etkinliğimizde bizlere bu anlamlı şiiri yazıp bizzat sahnede bizler için seslendirip bizlere hediye etmiştir.

Bizler için büyük bir hediye olan Federasyonumuza adfen yazılmış şiirini Konser esnasında okuması, her birimizin isminin geçmesi bizleri mest etmeye yetti. O an adeta buz tutmuş dağlarda açan bir çiçek gibi hissettik kendimizi. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Ellerine yüreğine kalemine sağlık, kaleminiz hiç susmasın sevgili üstadım. Sanata ve sanatçıya son derece önem veren değerli okurlarım bu Şiir’i sizlerinde okumanızı arzu ediyorum. Sizlere bu anlamlı şiiri paylaşacağım. Sağlıklı güzel günlerde görüşebilmek dileğiyle Allah’a emanet olun değerli okurlarım…

UTEF VE ENGELSİZLER

Güzel Yüreklerde Engel Olur'mu?

Ah Alanın Ahtı Yerde Kalır mı?

Sizler Çiçeksiniz Çiçek Solar mı?

Solmayan Çiçekler Gibisiniz Siz

Ne Kadar Onurlu Vakarlı Duruş

Sizinle Gelecek Dünya'ya Barış

Bu Aziz Vatan'da Hep Karış Karış

Sizlerden Kalacak Oralarda İz

Maneviyat Yüksek Yürekler Dolu

Hepiniz Ayrı Ayrı Bir Gönül Gülü

İşte Konuşuyor Size Gönlümün Dili

Her Zaman Sizinle Beraberiz Biz

İşte Burada Bugün Sosyal Proje

Teşekkürümüz Var Dost'lar UTEF'E

Güldane Hanım'la Başkanım Mete

Garibanların Dostu Kullarsınız Siz

UTEF İle Ortaklaşa Antsevak Vakfı

Nazım Beyaz Hocam Ayrı Renk Kattı

Koronun Türküleri Ah Yürek Islattı

Hepinize Ayrı Ayrı Teşekkür Ederiz

Bir Saz Bir Söz Ve Bir Nefes

Koronun Okuduğu Türküler Enfes

Hayran Kaldı UTEF Bak Size Herkes

Sizden Yeni Müjdeler Bekliyoruz Biz

Hissiyatımı Okudum Bakın Sizlere

Hoş geldiniz Diyorum Tüm Misafirlere

Başkan M.Mete Yardımcısı Güldane

Size Şükran Duygumuzu İfade Ederiz

Bugün Sağlıklıyız Belki Yarın Değiliz

Hepimiz Yaratılmış Allah Kuluyuz

Kimimizin Derdi Çok Ve Çok Doluyuz

Ama Yine Tanrımıza Şükredenleriz

İnsan Doğar Yaşar Bir Gün Yaşlanır

Güzel Olan Şeyleri Herkes Hoşlanır

Meyve Veren Ağaç Niye Taşlanır

Ama Biz Doğruları Söyleyenlerdeniz

Allah'tan Gelene Neylesin ki Kul

Müjde UTEF Size Yeni Açıyor Okul

İşte Biri Başkandır Birisi Vekil

Allah'ım Kolaylıklar Versin Sizlere

Birsen İşbil Hanım'ın İşte Kalp Gözü

Sarıp Sarmalayacak O'da Bak Sizi

Konyaaltı Belediyesi Kutlarım Sizi

Biz Hep Birlikteyiz Hep Beraberiz

İşte Burada Bugün Bir Onur Günü

Anmadan Geçemezdim ATAM Seni

Sevgilerimle Bitsin Şiiri'min Sonu

Bütün Misafirlere Teşekkür Ederiz

Aydın Kılıçarslan

13.12.2017