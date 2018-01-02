UTEF VE ENGELSİZLER AYDIN KILIÇASLAN…

Dostluk biz insanların sahip olabileceği en önemli özelliklerin başında gelen en güzel duygulardan bir tanesidir. Güvenmek fedakârca karşılıksız güven ve değer verilmesi doğru dostluklar kurmak ve güven duygusunu geliştirmek için öncelikle insanın gerçek anlamda hiç beklentisiz dost olmasıdır. Ulaşılması çok da kolay olmayan o değerli dostlar bir gün bizim hayatımızda önemli yerlere sahip olacaktır. Bu yazıyı Benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan, çok muhterem bir büyüyüm sevgili Aydın Kılıçaslan Ağabeyim için yazıyorum. Aydın ağabeyimle tanışmamız tamamen tesadüf olarak gelişti. Kendisi çok yüce yürekli son derece hassas sevgi dolu saygı değer bir insan. Benim STK’ların içerisinde bulunduğumu ve kalp Antalya Gazetesinde Yönetici konumda olduğumu Facebook sayfamdan takip etmiş ve bir gün bana muhteşem bir şiirle merhaba dedi.
Engelli dostu Güldane kaya diyerekten benim için anlam duygu yüklü gözyaşlarıma hâkim olamadığım harika bir şiirdi. Bu şiirle birlikte değerli Şair Aydın ağabeyimle tanıştık. Ailesiyle sevgili eşi Emine Hanım teyzemle ve tüm çocuklarıyla tanıştık. Muhteşem bir dostluğun temelini attık. O naif şiir’i daha önce köşe yazımda paylaşmıştım. İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir. Bizlere Federasyonumuza, Derneğimize ve gerekse Gazetemize gönül vermiş, gönlü yüce ağabeyim Aydın Kılıçaslan Kendisi çok kıymetli bir Şair. Bizler için çok özel ve değerli daha nice şiirlere imza atıp hiçbir karşılık beklemeden bizzat hediye etmiştir. En son yapmış olduğumuz, 3 Aralık Dünya Engelliler günü ve Yılsonu etkinliğimizde bizlere bu anlamlı şiiri yazıp bizzat sahnede bizler için seslendirip bizlere hediye etmiştir.
Bizler için büyük bir hediye olan Federasyonumuza adfen yazılmış şiirini Konser esnasında okuması, her birimizin isminin geçmesi bizleri mest etmeye yetti. O an adeta buz tutmuş dağlarda açan bir çiçek gibi hissettik kendimizi. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Ellerine yüreğine kalemine sağlık, kaleminiz hiç susmasın sevgili üstadım. Sanata ve sanatçıya son derece önem veren değerli okurlarım bu Şiir’i sizlerinde okumanızı arzu ediyorum. Sizlere bu anlamlı şiiri paylaşacağım. Sağlıklı güzel günlerde görüşebilmek dileğiyle Allah’a emanet olun değerli okurlarım…
UTEF VE ENGELSİZLER
Güzel Yüreklerde Engel Olur'mu?
Ah Alanın Ahtı Yerde Kalır mı?
Sizler Çiçeksiniz Çiçek Solar mı?
Solmayan Çiçekler Gibisiniz Siz
Ne Kadar Onurlu Vakarlı Duruş
Sizinle Gelecek Dünya'ya Barış
Bu Aziz Vatan'da Hep Karış Karış
Sizlerden Kalacak Oralarda İz
Maneviyat Yüksek Yürekler Dolu
Hepiniz Ayrı Ayrı Bir Gönül Gülü
İşte Konuşuyor Size Gönlümün Dili
Her Zaman Sizinle Beraberiz Biz
İşte Burada Bugün Sosyal Proje
Teşekkürümüz Var Dost'lar UTEF'E
Güldane Hanım'la Başkanım Mete
Garibanların Dostu Kullarsınız Siz
UTEF İle Ortaklaşa Antsevak Vakfı
Nazım Beyaz Hocam Ayrı Renk Kattı
Koronun Türküleri Ah Yürek Islattı
Hepinize Ayrı Ayrı Teşekkür Ederiz
Bir Saz Bir Söz Ve Bir Nefes
Koronun Okuduğu Türküler Enfes
Hayran Kaldı UTEF Bak Size Herkes
Sizden Yeni Müjdeler Bekliyoruz Biz
Hissiyatımı Okudum Bakın Sizlere
Hoş geldiniz Diyorum Tüm Misafirlere
Başkan M.Mete Yardımcısı Güldane
Size Şükran Duygumuzu İfade Ederiz
Bugün Sağlıklıyız Belki Yarın Değiliz
Hepimiz Yaratılmış Allah Kuluyuz
Kimimizin Derdi Çok Ve Çok Doluyuz
Ama Yine Tanrımıza Şükredenleriz
İnsan Doğar Yaşar Bir Gün Yaşlanır
Güzel Olan Şeyleri Herkes Hoşlanır
Meyve Veren Ağaç Niye Taşlanır
Ama Biz Doğruları Söyleyenlerdeniz
Allah'tan Gelene Neylesin ki Kul
Müjde UTEF Size Yeni Açıyor Okul
İşte Biri Başkandır Birisi Vekil
Allah'ım Kolaylıklar Versin Sizlere
Birsen İşbil Hanım'ın İşte Kalp Gözü
Sarıp Sarmalayacak O'da Bak Sizi
Konyaaltı Belediyesi Kutlarım Sizi
Biz Hep Birlikteyiz Hep Beraberiz
İşte Burada Bugün Bir Onur Günü
Anmadan Geçemezdim ATAM Seni
Sevgilerimle Bitsin Şiiri'min Sonu
Bütün Misafirlere Teşekkür Ederiz
Aydın Kılıçarslan
13.12.2017
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