UTEF’TEN ENGELLİLERE BİR NEFES DAHA…

Alisa Çiçek Akyol

20 Ekim 2017 tarihinde Konyaaltı belediyesinde düzenlenen, UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu "UTEF Bir Saz Bir Söz Bir Nefes" korosu nefes olmaya devam ediyor. Katılımın oldukça yoğun olduğu gecede Şef Nazım Beyaz yönetimdeki "UTEF Bir Saz Bir Söz Bir Nefes" THM korosu dinleyicilere coşkulu saatler yaşattı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ve açılış konuşmasının ardından UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı M. Mete Kaçar konuşmasında, "Bu tip sosyal sorumluluk projelerine daha da ağırlık vererek halkın kaynaşmasını saylayacağız. UTEF olarak her geçen gün kendimizi daha çok yenileyip hizmetimize hizmet katmak için çalışıyoruz. " ifadelerinde bulundu. Sunuculuğunu Kalp Gözü Dernek Başkanı Birsen İşbil ile birlikte yapan, M.Mete Kaçar "Bu gibi etkinlikler bizlere manevi güç veriyor katılımlarınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor çok teşekkür ediyorum," dedi.

Konsere Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz eşi Kudret kaçmaz ile katılırken, Antsevak Vakfı Başkan yardımcısı Fatih Nacak, Mustafa Zenginoğlu, Anşoyad Dernek Başkanı Şükrü Erciyeslioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Antalya Serikliler Derneği Başkanı Adnan Tezgel yönetimi ve dernek üyeleri ile birlikte katıldılar. Udi, bestekar, söz yazarı ve ses sanatçısı Yıldız İrengün, şair ve bestekar Şafaknur Yalçın ve geçmişten bu güne Antalya dostları Filiz Cesur ve Bülent Kantarcılar katıldı.

7. Bölgeden türkülerin seslendirildiği konserde izleyiciler adeta mest oldular. Programın ilk yarısında düzenlenen plaket töreninde Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz konuşmasında "Dernek ve Federasyonlara daha çok sahip çıkmak yardım etmek gerekiyor. Dernekler ve bu güzel programı hazırlayan UTEF Federasyonu siz bağışçıların sayesinde ayakta kalabilir. Böyle içten, güzel, dürüst çalışan sivil toplum örgütlerine hep birlikte sahip çıkalım, destek verelim," dedi. Programın hazırlanmasında büyük emeği geçen Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut ışığı Derneği Başkanı ve UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Güldane Kaya da konuşmasında "Bu organizasyon için çok emek verdik. Bu gibi organizasyonlarda sanatın insanlar üzerindeki iyileştirici gücünü görmek bizleri motive ediyor. Sanata ve sanatçıya daha çok değer verilmesini arzu ediyorum. Bu güzel koroyla bizler bir aile olduk ve ailemin her bir bireyi bizler için çok değerlidir. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum." Güldane Kaya ayrıca Dernekleri ve Federasyonu hakkında da bazı açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Derneğimize ait şuan için 10 burslu öğrencimiz ve Federasyonumuzda da 14 Üniversite öğrencisine karşılıksız burs sağlıyoruz. Engelli ve Yaşlımıza Akülü ve Manuel olmak üzere birçok araç dağıtımı yaptık. Yaşlıya, engelliye ve yetime hürmet yaradana hürmet gibidir. Bize ihtiyaç duyan kimselerden ilgimizi eksik etmeyelim katılımızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ederim." Dedi.

Koronun seslendirdiği, Damdan dama atlayan yar, Cevdet Palazın Seslendirdiği kiraz aldım Bükmeden Halimem dallarını bükmeden, koro Aydoğar Giresun’dan, Hatice Damarın seslendirdiği Bayramdan Bayrama, Figen Karakaya Avluya bir kuş kondu, koro Çayda çıra yanıyor, Savaş Akkoyun Bir güzelin aşığıyım, Koro Vallahi o yardır, Koro Bakkallar satıyor karaca üzüm, Meral Çam Aker Fincanın etrafı yeşil, Koro Bir fındığın içini, Koro Bir dalda iki elma, Sevim davulcu Ekin ektim çöllere, koro Bahçalara geldi bahar, Gülbahar Örs Giresunun içinde, Hasan Safran Kırklar Dağın düzü, Koronun seslendirdiği söz müzik Şef Nazım Beyaz’a Hadi hadi ordan yalancı adlı son derece hareketli türkülerin sonunda Konsere katılan herkese UTEF tarafından dağıtılan Türk Bayrakları eşliğinde tüm salondaki misafirler Bir Başkadır Benim Memleketim Şarkısı söyledi. Bu şarkıyla salonda coşku seli yaşandı.