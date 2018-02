UTEF’TEN TERAPİ GİBİ KONSER

Açelya Aşkın / Editör

Antalya Muratpaşa belediyesinde Tuzcular Mahallesi Muhtarlığı ve UTEF ile beraber düzenlenen, UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bir Saz Bir Söz Bir Nefes korosunun konseri tüm insanlığa terapi yapmaya devam ediyor. Çok sayıda Vakıf, Dernek, Sendika Başkanları, üyeleriyle Seçkin davetlilerin katıldığı gecede Şef Nazım Beyaz Yönetimdeki UTEF Bir Saz Bir Söz Bir Nefes THM korosu seyircilere coşkulu saatler yaşattı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla, Kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Tuzcular Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan’ UTEF Federasyonuyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini konsere ilginin çok olmasının kendisini memnun ettiğini ve bundan sonrada UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu’yla birlikte her türlü etkinlikte birlikte severek yer almak istediğini dile getirdi.

Ardından UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı M. Mete Kaçar konuşmasında, UTEF olarak her geçen gün kendimizi daha çok yenileyip hizmetimize hizmet katmak için çalışıyoruz. Federasyon en az beş dernekten oluşmaktadır. Her dernekte en az 16 Üyeden oluşur, kısaca hesaplarsak Federasyona üye olan derneklerdeki kişi sayısı en az 80 kişinin bulunması gerekmektedir. Ve bu sayı başka derneklerin üyeliğiyle artmaktadır. Şuan için UTEF’ e üye olan ve temsilcilik yapan pek çok sayıda dernek ve il temsilcilerimiz var. Benim için bu bir gurudur. En büyük hedefimiz, Engelli ve Yaşlılar için kuracağımız sağlıklı yaşam Köyü olacaktır. Çünkü en büyük sıkıntının barınma ve barınırken iyi bir bakımın nasıl yapılacağıdır. Biz de bunu çözmeye çalışacağız, Federasyonumuza bağlı bulunan Derneklerimizde Aşevleri halen çalışmaktadır. Her gün bin kişiye ekmek ve Yemek dağıtımı yapılmakta, Yeryüzü Meleklerini Koruma Derneğimizin Başkanı Emekli Öğretmen Sayın Fatma Menekşe tarafından okul yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. Ayrıca bir yıl içerisinde Başta Antalya olmak üzere farklı şehirlerde Akülü ve manuel Tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlıyoruz ve senin eskin bir başkasının yenisi diyerek vatandaştan alıp vatandaşa kıyafet, eşya ayrıca gıda yardımları gerçekleştiriyoruz, tüm bunlardan dolayı gurur duyuyorum dedi.Konserin ilk bölümü günün anlamına uyan Ahmet Ünsal’ın yazıp seslendirdiği Kutsal Aşk Asker oldu benim oğlum Şiir’iyle duygulu bir başlangıç yaptı. Ertuğrul Yalçınkaya’nın seslendirdiği Çökertme türküsü,Rasih Çenit Sazıyla bir potpuri gerçekleştirdi. Cevdet Palaz Dam başında Hazan Var,Ardından Koronun Seslendirdiği birbirinden güzel hareketli Türkülerle ilk yarının sonuna gelindi.Mola esnasında gerçekleştirilen kokteyl ile vatandaşların sohbet etme imkânı bularak kaynaşarakdostlukları pekiştirmesi sağlandı.

Programın 2. Bölümünde gerçekleştirilen plaket töreninde plaketler dağıtıldı. Programın Sunuculunu gerçekleştiren Birsen İşbil’inplaketini takdim eden UTEF Genel Başkan Yardımcısı Güldane Kaya’da kısa bir konuşmayla bu organizasyon için çok emek verdiklerini, sanata ve sanatçıya çok değer verdiklerini verilen değerin daha’ da artması gerektiğini geceye katılan konuklarla birlikte güçlenip büyüdüklerini belirterek herkese teşekkür ederek ayrıldı. Gece Gülbahar Örs’ün seslendirdiği, Kadınlara ve Kız Çocuklarına karşı yapılan İnsanlık dışı davranışı konu alan Kadınlar Şiir’i ise seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Makbule Kaya’nın Ne Sevdiği belli, Figen Karakaya’nın Eylen yolcu, Elif Korkmaz’ın Ela gözlüm, Aynur Çetin’in Ah neyleyim, Hasan Safran’ın ahu gözlüm, şarkılarının seslendirilmesi ile konserin sonuna gelindi.

Gecenin sonunda UTEF Gönüllüsü Aydın Kılıçaslan’da Kendi Yazdığı, Şanlı orduya isimli bir Şiirini Seyircilerle paylaştı. Gecenin sonunda ellerde Türk Bayrakları ile hep beraber söylenen İzmir Marşı ve Onuncu yıl Marşıyla salonda coşku seli yaşandı.