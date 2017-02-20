Ekin Hazal Doğruyusever

Benim için yeni başlangıçların, yeni güzelliklerin, yeni mutlulukların, umutların habercisi olan cemre bugün ilk olarak havaya düştü. Arapça kökenli bir kelime olan "cemre’nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise bildiğimiz üzere, baharın başlangıcı, sıcaklıkların artması. İlki havaya, ikincisi suya, son olarakta toprağa düşer baharın, güzelliklerin müjdecisi. Cemre’nin düşmesi benim için sadece bir doğa olayından ibaret değildir. Aynı zamanda insanın ruhunda da yenilenmeyi, zihnini arındırıp temizlemeyi kısacası duygu ve düşüncelerimizde bahar temizliği yapmayı çağrıştırır. Bununla alakalı Osho’nun kitaplarından ders çıkardığım veya altını çizdiğim satırlar çok oldu.

Bir kitabında şöyle diyordu ‘’ Bazen gökyüzünde siyah bulutlar olur; gökyüzü bu siyah bulutlar yüzünden değişmez ve bazen beyaz bulutlarda olur ve gökyüzü bu beyaz bulutlar yüzünden de değişmez. Bulutlar gelirler ve giderler gökyüzü baki kalır. Sen gökyüzüsün ve düşüncelerde bulutlardır. Eğer düşüncelerini titizlikle izlersen, eğer onları kaçırmazsan, eğer onlara doğrudan bakarsan ilk şey bunu anlamak olacaktır. Bu senin aydınlanmanın başlangıcıdır. Artık sen uykuda değilsin, artık gelip giden bulutlarla özdeş değilsin, artık sonsuza dek baki kalacağını biliyorsun. Güçlü rüzgârlar seni oraya buraya sürüklüyorsa, onlara direnme: Onlar, sen direndiğin için güçlü görünüyorlar. Rahatla ve bırak seni götürsünler. Onlarla git, bütün olarak git.’’ Evet, bunları birdenbire pat diye uygulamak mümkün olmasa da en azından bu satırları okumak bile çoğu şey için başlangıç olmaya yeter. Bu yazıyı okuduktan sonra bir kahve alıp, güzel bir müzik açıp her şeye şükretmekle başlayabiliriz. Cemre’nin ne toprağa, ne suya, ne havaya sadece kalplere düşmesi ve tuzbuz olmuş kalpleri ısıtması dileğiyle.