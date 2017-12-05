Mustafa Toruntay

Biz üyelerimiz için varız, onlarla güçlüyüz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz her etkinliğimizde amacımız, üyelerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak.

Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleriyle bir arada olmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Öz Taşıma-İş Sendikası, Gaziantep Gazi Ulaş. A.Ş.’deki üyeleriyle Kaynaşma ve Dayanışma Halı Saha Turnuvası gerçekleştirdi. 14 takımın yer aldığı turnuvada şampiyonluğu Ay Yıldız takımı elde ederken, final maçını izledik.

Bu tarz organizasyonları önemsiyoruz

Üyelerimizle birlikte hoş ve güzel bir vakit geçirdik. Sendika olarak bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. İmkanlarımız dahilinde, üyelerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunma amacındayız. Bu etkinliğimizde bunlardan biri oldu.Biz üyelerimiz için varız, onlarla güçlüyüz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz her etkinliğimizde amacımız, üyelerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak. Çok şükür herhangi bir sakatlık çıkmadan, dostça, kardeşçe geçen 21 maçlık turnuvamız son buldu. Ben, şahsım ve sendikamız adına bu turnuvaya katkı sunan Gazi Ulaş A.Ş.’ye ve Genel Müdürümüz Recep Tokat Beyefendiye teşekkür ediyor, müsabakalara katılan tüm üyelerimizi de tebrik ediyorum. Biz birbirine bağlı büyük bir aileyiz.

Turnuva, kazanan takıma şampiyonluk kupasının verilmesinin ardından son buldu.